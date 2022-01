„Chemie ist lebensnah“: Mai Thi Nguyen-Kim liest aus ihrem zweiten Buch

Hannover

Die Holzbänke sind so gut gefüllt, wie es unter Corona-Bedingungen möglich ist. Alle fünfzehn Minuten läuten die Kirchenglocken. Doch das bekommt in der Apostelkirche am Freitagabend kaum jemand mit. Zu gespannt lauschen die Gäste der Frau, die vorne neben einer Leinwand sitzt und über Chemie, Corona und die Pharmaindustrie redet. Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, berühmt durch ihre Videos auf Youtube, ist nach Hannover gekommen, um aus ihrem Buch „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit“ zu lesen.

„Unglaublich, sie ist da“ – mit diesen Worten begrüßt Buchhändler Dirk Eberitzsch die Wissenschaftlerin. Der Geschäftsführer von Leuenhagen & Paris hatte Nguyen-Kim bereits 2019 nach Hannover eingeladen. „Wir haben zu den ersten gehört, die damals nachgefragt haben“, erzählt Eberitzsch. Doch dann musste die Lesung fünf mal verschoben werden. Erst, weil die Wissenschaftlerin schwanger geworden war. Dann, weil die Corona-Pandemie eine solche Veranstaltung unmöglich machte. Ursprünglich waren 400 Karten verkauft worden, jetzt durften immerhin 240 Gäste in die Kirche kommen.

Unzählige Preise gewonnen

1,44 Millionen Menschen haben den Youtube-Kanal „Mailab“ von Nguyen-Kim abonniert. Ihr Video „Corona geht gerade erst los“ aus dem April 2020 haben 6,6 Millionen Menschen gesehen, das Buch, aus dem sie liest, hat es auf den ersten Platz der Spiegel-Bestseller geschafft.

2020 erhielt die Wissenschaftlerin das Bundesverdienstkreuz, nur eine der vielen Auszeichnungen, die ihr inzwischen verliehen wurden. Doch Nguyen-Kim gibt sich in der Apostelkirche erstaunlich nahbar.

In der Apostelkirche liest Mai Thi Nguyen-Kim nicht nur aus ihrem Buch, sondern erzählt auch Persönliches. Quelle: Nancy Heusel

So zeigt Nguyen-Kim den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Text, den sie im Alter von sieben Jahren geschrieben hat. „Mein Vater ist sehr alt, er ist schon 42. Andere Väter sind erst 37 Jahre alt“, heißt es darin. Das bringt nicht nur das Publikum zum Lachen, sondern auch die Wissenschaftlerin zu ihrem nächsten Punkt. Denn ihr Vater, so erzählt sie, sei ebenfalls Chemiker. Beim Kochen, in der Drogerie, immer wieder habe ihr Vater ganz nebenbei die Chemie thematisiert. „Die Chemie war eine Lebensweisheit für mich“, sagt Nguyen-Kim und fügt hinzu: „Sie ist bis heute eine lebensnahe Naturwissenschaft.“

Wie lebensnah die Chemie sein kann, verdeutlicht die Wissenschaftlerin, als sie über die Temperatur in der Kirche spricht. Die sei überall gleich, und doch fühlten sich Gegenstände aus Metall kälter an als welche aus Holz. „Was wir da spüren, ist unsere eigene Körperwärme, die langsamer oder schneller von uns weggetragen wird“, sagt Nguyen-Kim.

Autorin widmet sich Streitthemen

In dem im März 2021 im Droemer Knaur Verlag erschienen Buch „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit“ erklärt die Autorin mithilfe der Naturwissenschaften komplexe Streitthemen unserer Gesellschaft. Unter dem Motto „Fakten gegen Fakes“ will die Autorin mit Verschwörungsmythen aufräumen und zugleich zeigen, welche Themen streitbar sind. Das Exposé habe sie schon 2019 eingereicht, doch das Jahr 2020 habe das Buch sehr beeinflusst, erklärt Nguyen-Kim. So verwundert es kaum, dass eines der neun Kapitel sich der Frage „Wie sicher sind Impfstoffe“ widmet.

In der Apostelkirche gibt die Autorin einen Einblick in ihr viertes Kapitel: „Big Pharma vs. alternative Medizin: Ein ungesunder Doppelstandard“. Anhand von fünf kurzweiligen Geschichten thematisiert Nguyen-Kim die Grenzen der alternativen Heilmittel. Die Freiheit über den Körper sei ein zentraler Punkt, erklärt die Autorin. „Aber wenn eine Behandlung in Wirklichkeit nicht wirksam ist, dann bin ich nicht frei, sondern werde verarscht“, sagt sie.

„Nehme gerne schlechte Studien auseinander“

In der abschließenden Diskussionen geht das Publikum ins Detail. Wie man der Wissenschaft trotz zweifelhafter Studien noch glauben könne, will ein Zuschauer wissen. Damit trifft er ins Schwarze. „Am liebsten nehme ich Studien auseinander, die schlecht sind“, sagt Nguyen-Kim. Ihr Tipp: An der wissenschaftliche Allgemeinbildung arbeiten, um beispielsweise besser erkennen zu können, wie seriös eine Quelle ist. Und auch nach der Arbeitsweise erkundigen die Gäste sich. Die Autorin erzählt daraufhin nicht nur, dass sie mit anderen Wissenschaftlern zusammenarbeitet, sondern auch, dass sie mittlerweile einen Bodyguard an ihrer Seite hat.

Das Publikum spendet Nguyen-Kim großen Applaus. „Ich fand die persönliche Seite, die Nahbarkeit spannend“, sagt Ole (15) nach der Lesung. Der 15-Jährige lässt sich, wie viele andere Gäste, ein Exemplar des Buches signieren. Die Einblicke in das Buch seien aufschlussreich gewesen“, erzählt er. „Und gut, dass sie nicht zu sehr ins Detail gegangen ist. Ich habe das Buch nämlich noch nicht gelesen.“

Von Thea Schmidt