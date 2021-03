Hannover

Die Verwirrung um mögliche Geschäftsöffnungen in der hannoverschen Innenstadt beschäftigt auch City-Gemeinschaftschef Martin Prenzler.

In der City herrschte am Montag viel Verunsicherung: Einige Geschäfte hatten geöffnet, andere blieben zu, manche wurden von der Polizei wieder geschlossen. Wie haben Sie das erlebt?

Ganz ehrlich: Sie sprechen hier mit jemandem der die letzten 48 Stunden nicht richtig geschlafen hat. Das ganze Wochenende über habe ich Telefonate geführt, Verordnungen gewälzt, versucht, Infos zu organisieren. Mitte der vorigen Woche hatten Ministerpräsident Stephan Weil und sein Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sich noch zuversichtlich zu Lockerungen geäußert. Wir haben am Freitag unsere Mitarbeiter für Montag einbestellt, uns aufs sogenannte Terminshopping vorbereitet. Dann erreicht uns am Samstagabend endlich die erste Fassung der neuen Corona-Verordnung. Und die beschrieb das glatte Gegenteil von allem, was wir bis dahin gehört hatten.

Darum haben Sie im Vorstand der City-Gemeinschaft beschlossen, ihren Mitgliedern von der Geschäftsöffnung am Montag per Mail abzuraten?

So ist es. Das war uns zu heikel. Zumal ich keine verlässlichen Infos bekommen konnte. Region, Landesgesundheitsamt und Robert-Koch-Institut melden alle unterschiedliche Inzidenz-Werte für Hannover, aber niemand konnte mir verlässlich sagen, welcher nun gilt. Ganz ehrlich: Das ist eine Sechs mit Setzen in der Kommunikation. Zumal ich die 100 ohnehin für sehr willkürlich halte.

Warum?

Schauen Sie sich doch zum Beispiel mal an, wie dicht gedrängt die Leute teilweise im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind. Da fragt keiner nach Kontaktdaten, da ist niemand zurückzuverfolgen. Aber im Einzelhandel haben wir alle Hygienekonzepte, wir verfügen über Spuckschutz, Desinfektionsmittel, halten Abstände ein, halten die Kontakte der Kunden für die Rückverfolgung fest. Ich weiß nicht, warum da Termin-Shopping nicht erlaubt sein sollte. Und ich bin sicher: Dieses Hin und Her zum Start der neuen Verordnung am Montag hilft der Akzeptanz für weitere Vorschriften ganz sicher nicht weiter.

Von Verena Koll