Chef der Staatsanwaltschaft geht in Ruhestand

HANNOVER

Über den Hof der Staatsanwaltschaft Hannover am Volgersweg (Mitte) klingt die Arie „Time To Say Good Bye“. Aus den Fenstern applaudieren Mitarbeiter ihrem Chef Henning Meier. Der leitende Oberstaatsanwalt wurde am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet. Er leitete vier Jahre lang die größte Staatsanwaltschaft Niedersachsens (500 Mitarbeiter, davon 100 Staatsanwälte).

Henning Meier war ein Wiederholungstäter: Immer wieder zog es ihn nach Hannover zurück. 1986 war er als Staatsanwalt in der Landeshauptstadt. Nach verschiedenen Stationen kehrte er 2000 als Oberstaatsanwalt an die Leine zurück. Ein beruflicher Höhepunkt war sicher der erste IS-Prozess 2015 am Oberlandesgericht ( OLG) Celle. Als Vorsitzender des Staatsschutzsenats verurteilte er zwei Wolfsburger Islamisten zu mehrjährigen Haftstrafen. Er hat damit niedersächsische Rechtsgeschichte geschrieben.

Anzeige

Verabschiedung mit Atemschutzmaske

Nun mit 66 Jahren ist die Zeit des Ruhestands gekommen. Allerdings unter außergewöhnlichen Umständen. Mit Atemschutzmaske nahm er den Blumenstrauß und ein Fotobuch mit allen Konterfeis seiner Mitarbeiter entgegen. Seines Dankesworte gingen hinter der Atemschutzmaske unter. Was tut man nicht alles für den Infektionsschutz in Corona-Zeiten. Aber Meier war von der improvisierten Abschlussfeier sichtlich gerührt.

Weitere NP+ Artikel

Vor vier Jahren war noch die Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) zu seiner Amtseinführung in den Schwurgerichtssaal des Landgerichts Hannover gekommen. Damals wurde in einem Festakt mit 150 Gästen auch sein Vorgänger, Jörg Fröhlich, verabschiedet. Er wechselte als Generalstaatsanwalt nach Hamburg. Es werde wohl bis Spätsommer dauern, bis ein Nachfolger für Henning Meier gefunden sei, erklärte Pressesprecherin Kathrin Söfker.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel