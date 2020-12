Chanukka: Virtuelles Kerzen-Fest live vom Opernplatz

Hannover

Eigentlich hatte man schon noch gehofft, dass die Chanukka-Feier mit dem festlichen Lichterzünden doch noch auf dem Opernplatz stattfinden könnte. In den vergangenen Jahren hatten sich hier jüdische – und auch nichtjüdische –Bürger versammelt, um das große jüdische Fest zu feiern. Denn „ Chanukka ist ein Fest der Toleranz und der Freude über den Sieg des Lichts über die Dunkelheit“, sagt Shterna Wolff, Vorsitzende des Jüdisches Bildungszentrum Chabad Lubawitsch Niedersachsen.

Also genau das, was wir in diesen dunklen Tagen der Pandemie brauchen. Aber Corona macht auch diesem beliebten Fest in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Zumindest virtuell beteiligten sich viele Menschen am Anzünden der ersten Kerze auf dem sechs Meter hohen Leuchter vor der Oper – und einige wenige Gäste wie die grüne Europaabgeordnete Katrin Langensiepen waren auf Abstand persönlich dabei. Ministerpräsident Stephan Weil und Oberbürgermeister Belit Onay richteten ihre Grußworte in einer Videoansprache aus.

Von Petra Rückerl