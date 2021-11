„Ceres-Awards“ in Berlin: Springerin Maren Jänsch zur „Unternehmerin des Jahres“ gekürt

Springe

Große Ehre für Maren Jänsch: Die Landwirtin aus Springe-Eldagsen ist am Dienstagabend bei den „Ceres-Awards“ in Berlin zur „Unternehmerin des Jahres“ gekürt worden. Der Preis wird vom Fachmagazin „agrarheute“ jedes Jahr in zehn Kategorien an die erfolgreichsten Landwirte im deutschsprachigen Raum verliehen.

Sie sei „tiefenentspannt“ zur Gala „Nacht der Landwirtschaft“ im Berliner Zoo-Palast gereist, sagt die Betreiberin des „Eldagser Hoflieferanten“. Sie habe „nie damit gerechnet, dass ich gewinne“. Umso größer war die Überraschung, als ihr Name aufgerufen wurde, nachdem sie und die anderen beiden Finalistinnen in der Kategorie „Unternehmerin“ – Uschi Gorzelany aus Hayingen in Baden-Württemberg und Hjördis Plate aus Otterndorf in Niedersachsen – mit kurzen Videofilmen vorgestellt wurden.

Drei Sieger aus Niedersachsen bei den Ceres Awards: Neben Maren Jänsch aus Springe-Eldagsen waren auch Junglandwirt Johannes Müller (li.) und Schweinehalter Tim Friedrichs erfolgreich. Quelle: Jana Panke

200 Landwirte hatten sich beworben

Gewonnen hatte damit auch ihr Unternehmen, der „Eldagser Hoflieferant“: Ein stetig steigendes Betriebsergebnis, seit sie den Betrieb 2008 von ihrer Mutter übernommen hat, der Mut, auf die Nische „Kürbis“ zu setzen, und das clevere Marketing rund um den Kürbis – das sind die drei Hauptfaktoren, die die Jury überzeugt haben. „Sie haben auch gelobt, dass wir auf die Corona-Pandemie gut reagiert haben, mit kleineren Events statt unsere großen Festen“, so Jänsch. Schließlich habe es auch die Möglichkeit gegeben, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland zu vernetzen. „Es war faszinierend, was für überragende Betriebsleiter sich mit tollen Ideen beworben haben“, sagt sie, „das war beeindruckend“.

Rund 200 Landwirte aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland hatten sich in den zehn Kategorien Ackerbauer, Energielandwirt, Biolandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter, Manager, Unternehmerin und Geschäftsidee um den Preis beworben. Der Sieg in jeder Kategorie war mit 1000 Euro dotiert, die „in ein Projekt fließen sollen, um der Bevölkerung und der Landwirtschaft etwas Gutes zu tun“, sagt Jänsch. Über ihr Projekt will sie sich jetzt Gedanken machen – aber erst müsse sie ihren Überraschungs-Sieg sacken lassen.

Von Jan-Erik Bertram