Oldenburg

Ronny Rieken (52) dürfte in der Rangliste der berüchtigtsten Gewaltverbrecher ganz weit oben stehen. 1996 ermordete er eine 13-Jährige, zwei Jahre später eine 11-Jährige. Dafür wurde der Familienvater zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht Oldenburg stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Somit kam eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren nicht in Frage.

Ende 1998 wurde der der Kinderschänder und Mörder verurteilt. Er sitzt also seit mehr als 22 Jahren im Gefängnis. Im Frühjahr steht eine Haftprüfung an. Es könnte also sein, dass einer der schlimmsten Verbrecher der bundesdeutschen Geschichte wieder frei kommt.

Anzeige

Staatsanwalt sieht weiterhin Gefährlichkeit des Verurteilten

Im 2012 stellte die Strafvollstreckungskammer am Landgericht Lüneburg fest, dass Rieken sich nicht mit seinen Taten und seinen „Persönlichkeitsdefiziten“ auseinandergesetzt habe. Früheste mögliche Entlassung sei im Frühjahr 2021 möglich, entschieden die Richter.

Aus diesem Grund wurde der Mann, der in der Haft den Namen seiner Frau angenommen hat, im Jahr 2020 psychiatrisch begutachtet. Die wichtigste Frage: Ist Ronny Rieken noch gefährlich?

Im Gericht: Ronnie Rieken reibt sich am Donnerstag, 12. November 1998, zum Prozessauftakt beim Landgericht Oldenburg die Augen. Quelle: Archiv

„Das von der Strafvollstreckungskammer in Auftrag gegebene Gutachten ist mit Datum 07. Oktober 2020 erstellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte einer bedingten Entlassung widersprochen. Das Gutachten scheint diese Auffassung zu stützen“, teilte Mathias Hirschmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf NP-Nachfrage mit. Es habe auch bereits einen Anhörungstermin stattgefunden. „Es bleibt die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer abzuwarten“, so Hirschmann.

Rieken ging in die Kriminalgeschichte ein

Der Gewalttäter hat Kriminalgeschichte geschrieben. Bei dem Leichenfund 1998 bei Lorup ( Emsland) im Wald fanden die Ermittler Spermaspuren. Es folgte der bis dahin größte Massengentest. 18.000 Männer im Alter von 18 bis 33 Jahren wurden zum Speicheltest gebeten. Ein Profiler hatte die Tätergruppe eingegrenzt. Auch der Täter war dabei. Sein Schwager hatte einen vagen Verdacht gegen Rieken und bewegte ihn, den DNA-Test zu machen.

Blumen und Kerzen stehen neben dem Bild der damals 11-Jährigen an der Stelle wo ihr Fahrrad gefunden wurde Quelle: Archiv

Nach diesem Erfolg trat im September 1998 das „DNA-Identitätsfeststellungsgesetz“ in Kraft. Seitdem werden beim Bundeskriminalamt die genetischen Fingerabdrücke von Schwerverbrechern gespeichert.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rieken wurde nicht nur der beiden Morde überführt. Er hatte auch den sexuellen Missbrauch an zwei acht und neun Jahre alten Mädchen gestanden. Und auch noch die Vergewaltigung einer Jugendlichen (15). Der Familienvater war bereits in 1989 in Oldenburg wegen der Vergewaltigung seiner Schwester verurteilt worden. Er sitzt in der Justizvollzugsanstalt Celle ein, deshalb fällt die Entscheidung über seine Freilassung in den Bereich des Landgerichts Lüneburg.

Von Thomas Nagel