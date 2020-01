Cavalluna in der TUI Arena: Spektakuläres Stuntreiten und schöne Poesie

HANNOVER

Was mal die Apassionata-Shows waren, nennt sich heute Cavalluna. Geändert hat sich zwar der Markenname, geblieben aber ist der Inhalt: Ein Gesamtkunstwerk aus Akrobatik, Musik, Tanz - und ganz hoher Pferdekunst. „Legende der Wüste“ heißt die zweite Show unter dem neuen Namen, die aktuell durch Europa mit 33 Städten führt, an diesem Wochenende in Hannover Halt macht und am Sonnabend nachmittag Premiere in der TUI Arena feierte. Drei weitere Shows folgen noch. Am Sonnabend um 20 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr und nochmal um 18.30 Uhr.

Arena so gut wie ausverkauft bei der Hannover-Premiere

Die Arena war am Nachmittag so gut wie ausverkauft. Viele Familien mit Kindern waren da. Und das bei Preisen von immerhin bis zu knapp 80 Euro. Die günstigste Karte kostet 39,90 Euro. Stallführungen gibt es auch, aber die sind allesamt ausverkauft. Hannover ist Pferdeland.

Klassische Geschichte von Gut gegen Böse

Tollkühne Ritte, bunte und weiße Gewänder, packende Musik, Feuer und Traum-Poesie vor schönen Schaubildern: „Legende der Wüste“ führt die Besucher auf eine abenteuerliche Reise durch den Orient und erzählt die klassische Geschichte von Gut gegen Böse: Wüstenprinzessin Samira muss ihr Volk vor den Machenschaften ihres bösen Cousins Abdul bewahren und dazu noch das Geheimnis um die sagenumwobenen Amazonen der Elemente lüften. Viel zu tun also.

Spektakuläres Abenteuer vor der Kulisse des Orient

Die Geschichte setzt ein, als die Prinzessin zur Königin gekrönt werden soll. Die pompöse Zeremonie wird dann jedoch von ihrem bösen Cousin Abdul vereitelt – und ein spektakuläres Abenteuer vor der Kulisse des Orients beginnt. Auch das noch: Die Prinzessin muss noch das Geheimnis um die sagenumwobenen Amazonen der Elemente lüften und lernen, wie sie sich - begleitet von der Kraft der Natur - den Machenschaften ihres Cousins entgegenstellen kann.

Rolle um das Pferd herum und emotionale Poesie

Klingt packend und abenteuerlich, ist es auch. Aber nicht nur. Es gibt neben waghalsigem Stuntreiten –die Reiter drehen sich etwa unter dem Pferd durch – auch Stille und emotionale Szenen mit eleganter Dressur. Zweieinhalb Stunden dauert die einfühlsam bis aufwühlend inszenierte Show, bei der in erster Linie Pferdefans auf ihre Kosten kommen. Gleich 18 Pferderassen sind Teil der Show: Noriker, Islandpferde, Menorquiner, Holsteiner, Lusitanos etwa, aber auch Esel, Haflinger und die schwarzen Friesen.

Viele Zwischenjubler und starker Applaus

Wer mit der klassischen Dressur, edlen Pferden und den Lektionen von Gut und Böse nicht so viel anfangen kann, ist bei „Legende der Wüste“ eher fehl am Platze. Macht aber nix, denn das Pferdepublikum in der TUI Arena war zum Auftakt ja zahlreich da – bis auf wenige Plätze war die Arena voll. Der Oberrang war gar nicht im Verkauf. Das Auditorium waren schwer begeistert, legt man Zwischen- und Schlussapplaus soiwie die vielen Zwischenjubler als Maßstab zu Grunde.

Drei Shows noch, aber 2021 kommt Cavalluna wieder

Drei Mal gibt es „Cavalluna“ noch, bevor dann die Zelte in der TUI Arena wieder abgebrochen werden – und die Pferde in die nächste Stadt aufbrechen. Nach Hamburg in die Barclaycard Arena. Hüa! Auf Wiedersehen 2021 Hannover. So viel steht schon fest.

Zur Galerie Die Geschichte um die Prinzessin eines Wüstenstamms vereint Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik. Und das vor der Kulisse des Orients. Im Mittelpunkt stehen die Pferde, die von den besten Showreitern Europas durch die TUI Arena geritten werden.

Von Andreas Voigt