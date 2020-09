Hannover

Sonst meidet Cartoonist Uli Stein (73) die Öffentlichkeit. Doch wenn es um Leinhausen geht, erzählt er gerne. Denn der Künstler aus Hannover ist einer der Zeitzeugen des Lebens im Bahnausbesserungswerk. Stein ist dort aufgewachsen, sein Vater war Eisenbahner. Die Familie lebte erst in einem Eisenbahnwaggon und dann in einem der Häuschen in der Colonie Leinhausen.

Wenn Stein heute, mehr als 50 Jahre später, über Leinhausen spricht, schwelgt er in Erinnerungen. An jene Zeit, als er im Garten das Gemüse nach Raupen absuchte und den Papa, Bahninspektor Steinfurth, zum Mittagessen abholte, sobald die Uhle ertönte – so nannten die Kinder die Sirene. „Es war eine tolle Kindheit dort, ein entspanntes Leben“, sagt Stein.

Cartoonist und Fotograf Uli Stein fotografiert das Bahnausbesserungswerk in Leinhausen. Quelle: Hagemann

Auch wenn die Eisenbahner-Familien nicht viel hatten: Es gab Strom und fließendes, heißes Wasser in der Colonie Leinhausen. „Das war etwas Besonderes zu der Zeit.“ Ansonsten war das Leben sparsam: Zwei Familien teilten sich ein Backstein-Häuschen, jedes hatte einen Stall und einen Garten, worin sie Hühner und Kaninchen hielten. Zwei mal im Jahr schlachteten sie ein Huhn, drei Tage aßen sie daran. Und wenn die Kinder beim Nachbarn ein Quieken hörten, rannten sie gleich mit dem Eimer los, um Schlachtebrühe zu holen.

Stein wollte das Werk nochmal sehen

Wenn es Weihnachten war, führten die Kleinen in der Kantinenhalle etwas auf, und es gab für jedes Kind eine bunte Tüte. „Das war das Highlight des Jahres“ – neben den Sommerferien. Dann ging es mit der Eisenbahn auf Reisen. „Das war natürlich nicht sehr luxuriös. Schulkameraden erzählten von ihrer Autotour an die Ostsee – und für uns ging es nur mit der Eisenbahn in den Deister“, so der heute 73-Jährige. „Aber als Kind ist einem das alles recht.“

Als der Künstler vor einigen Jahren erfuhr, dass die Bahn das Gelände verkauft hat und die Gebäude bald saniert werden sollen, rief er Axel Stelter an, den neuen Besitzer. Er bat ihn um den Schlüssel zu seinem einstigen Zuhause. Unbedingt wollte er den Originalzustand der Gebäude nochmal sehen, bevor es zu spät ist. Stelter ließ ihn machen. Vier Wochen lang blieb Stein – und fotografierte nahezu jedes der elf Gebäude, jeden Raum, jeden Stein. „Ich wollte die Stimmung nochmal in Bildern einfangen, bevor alles aufgeräumt wurde.“

Eine ganze Fotosammlung entstand, ein Relikt der Vergangenheit, eine Dokumentation, wie es in Leinhausen nie wieder aussehen wird. „Als ich erfahren habe, dass Axel Stelter das Gelände gekauft hat, dachte ich nur: Ach du liebe Güte“, so Stein. „Aber ich bewundere seinen Mut.“

*Dieser Text wurde erstmals im Februar 2020 veröffentlicht. Einen Nachruf auf Uli Stein lesen Sie hier.

