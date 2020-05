Carjacking in Hannover: Mann raubt Auto und baut Unfall

Hannover

Carjacking in Hannover: In Linden-Süd ist am Dienstagabend einem Mann (36) bei einem Überfall an der Haspelmathstraße das Auto geraubt worden. Die Polizei nahm wenig später einen 28-Jährigen als Täter fest.

Und so lief es ab: Der 36-Jährige stand gegen 22.50 Uhr an der Haspelmathstraße an seinem geparkten Suzuki, als sich der Täter von hinten nährte. Der Räuber bedrohte das Opfer mit einem Messer. Dann stieg er ins Auto und fuhr in Richtung der Ricklinger Straße davon.

Fahrer verliert Kontrolle

An der Kreuzung Fischerhof/Ecke Ricklinger Stadtweg verlor der Mann am Steuer die Kontrolle über das Auto und stieß gegen einen Bordstein. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer zu Fuß.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter nach Angaben von Sprecherin Heike de Boer rund 400 bis 500 Meter von der Unfallstelle fest. Bei einer Durchsuchung des 28-Jährigen fanden die Beamten ein Messer.

Mutmaßlicher Täter unter Alkohol

Der Festgenommene wurde zum Polizeikommissariat nach Ricklingen gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der 28-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss.

Zurzeit laufen die Ermittlungen in dem Fall. So wird überprüft, ob der 28-Jährige zweifelsfrei der Unfallfahrer war. Dazu soll der Suzuki auf Finger- und Faserspuren untersucht werden.

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511/1093920 zu melden.

Von Britta Mahrholz