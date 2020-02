Canarisweg: Stadt will Zugriff auf komplette Hochhaussiedlung

Hannover

Die Stadt Hannover will sich den Zugriff auf die komplette Hochhaussiedlung am Mühlenberger Canarisweg sichern. Nachdem sich ihr Tochterunternehmen, die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova, bereits Ende 2019 mit dem Immobilienriesen Vonovia auf den Kauf von 216 Wohnungen in dem Komplex geeinigt hat, ist sie nun auch mit der Deutschen Wohnen in Gesprächen. Es geht um den Kauf weiterer 250 Wohnungen.

Äußern will sich Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus zu dem möglichen Deal nicht. Nach Informationen der NP liegt das daran, dass sein Unternehmen bereits eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Deutschen Wohnen geschlossen hat. Allerdings hat die Politik Anfang der Woche eine Vorabinformation bekommen, dass die Hanova Gespräche aufgenommen hat.

Sinn ergeben würde ein Kauf aus Sicht des städtischen Unternehmens. Denn dann könnte dieses die Probleme in der Hochhaussiedlung umfassend angehen. Der Brennpunkt war in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten, unter anderem, weil von den Hochhaus-Balkonen immer wieder Gegenstände heruntergeworfen wurden – auch auf das Außengelände einer Kita.

Die Hanova will diese Probleme mit Unterstützung der Stadtverwaltung angehen. Allein für den bereits beschlossenen Deal mit der Vonovia sollen 17 Millionen Euro fließen. Mit weiteren Investitionen in die Sanierung in Höhe von 20 Millionen Euro ist zu rechnen. „Zunächst einmal wollen wir allerdings die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen angehen“, kündigt Hanova-Chef Klaus an, also zum Beispiel den Brandschutz auf Vordermann bringen und dafür sorgen, dass keine Fassadenplatten herunterfallen können.

Die Gespräche mit der Deutschen Wohnen stehen allerdings, so heißt es aus der Politik, zurzeit noch ganz am Anfang. Bisher soll es noch nicht einmal eine technische Begutachtung durch Sachverständige der Hanova gegeben haben. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich diese Gebäude in einem ähnlichen Zustand befinden wie die der Vonovia.

Die Deutsche Wohnen hält mit 250 sogar noch mehr Wohnungen als der Konkurrent am Mühlenberg. Allerdings sollen diese im Schnitt etwas kleiner sein als die, deren Kauf die Hanova bereits vereinbart hat.

