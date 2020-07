Hannover

Der Stadt Hannover gehört jetzt die komplette Hochhaussiedlung am Brennpunkt Canarisweg. Über ihre Tochter, die Wohnungsgesellschaft Hanova, hat sie sich den Zugriff auf den großen Immobilienkomplex am Mühlenberg gesichert. Nachdem diese bereits Ende 2019 vom Wohnungskonzern Vonovia 216 Wohnungen erworben hatte, hat sie jetzt weitere 250 von der Deutschen Wohnen gekauft.

„Mit dem Ankauf des zweiten Gebäudeteils im Canarisweg möchten wir als kommunales Wohnungsunternehmen die Situation im Quartier stabilisieren und den Stadtteil Mühlenberg weiter aufwerten“, kündigt Hanova-Chef Karsten Klaus an. Zur Kaufsumme will er sich nicht äußern. Darüber hätten die Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen der NP soll es um eine Summe von unter 20 Millionen Euro gehen. Für den ersten Gebäudeteil soll die Hanova rund 18 Millionen Euro an Vonovia gezahlt haben.

SPD : Beitrag zum „sozialen Frieden in der Stadt“

Bei dem Kauf handele es sich „um die größte Re-Kommunalisierung des Wohnungswesens in der Geschichte der Stadt Hannover“, verkündet Hanova-Aufsichtsratschef Thomas Hermann ( SPD). Der Kauf der zusammen 466 Wohnungen gebe „der Stadt viel Gestaltungsspielraum“. SPD-Fraktionschef Lars Kelich sieht darin „einen wesentlichen Beitrag zur Wohnraumversorgung und zum sozialen Frieden in unserer Stadt“.

Beim Kauf der ersten 216 Wohnungen im Dezember 2019 hatte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke große Bauchschmerzen. Beim Deal mit der Deutschen Wohnen hat er „ein besseres Gefühl“, weil sich der Gebäudekomplex in einem besseren Zustand befinde. Allerdings gebe es für die Hanova in Sachen Sanierung „viel zu tun“.

Hanova will fast 40 Millionen Euro in die Sanierung stecken

Das lässt sich auch an den Zahlen ablesen, mit denen die Hanova kalkuliert. Sie will bis 2030 in beide Gebäudekomplexe knapp 40 Millionen Euro investieren. 22 Millionen Euro sind für die früheren Vonovia-Wohnungen vorgesehen, 17,6 Millionen Euro für die der Deutschen Wohnen.

Erste Arbeiten sind schon in diesem Jahr geplant. Zunächst stehe die Verkehrssicherheit des Gebäudes im Fokus, zum Beispiel der Brandschutz. Ab Mitte 2022 sollen dann die Fassade energetisch saniert, die Haustechnik erneuert und die Außenanlagen umgestaltet werden. Ab 2026 sind dann im großen Umfang Renovierungen in den Wohnungen selbst geplant.

