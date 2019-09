150 Jahre Café Kröpcke: Hier lernt man ein Stück Hannover kennen

HANNOVER

Wer Freunden von außerhalb sein Hannover zeigen will, landet irgendwann im Café Kröpcke, der guten Adresse für Kaffee, Kuchen, Brot und Kleinigkeiten für zwischendurch.

Das Café Kröpcke im Jahr 2019 ist Brasserie, Weinbar, Feinkostabteilung, Bäckerei, hat 500 Außenplätze und weitere 200 Plätze innen. Eigentlich ist es aber viel mehr, nämlich eine hannoversche Institution, seit 1869 an immer gleicher Stelle. Wer ein Stück Hannover kennenlernen möchte, sollte im Café Kröpcke gewesen sein, heißt es in vielen Reiseführern.

Vorläufer war die Konditorei Robby

Das Vertrauen haben die Hannoveraner ihrem Café noch nie entzogen. Hervorgegangen war es aus der Konditorei Robby, die vor 150 Jahren in einen Pavillon an der Georgstraße zog, für den angeblich ein Gebäude der Pariser Weltausstellung als Vorbild diente. „Der Ort war dazu bestimmt, ein Café zu werden. Es ist ein Ort, der eine Seele hat. Deshalb funktioniert er“, sagt Dietmar Althof, der über drei Jahrzehnte die Geschicke des Cafés in verantwortlicher Position mit bestimmte.

Es war eine weitsichtige Standort-Wahl, denn drei Jahre nach Eröffnung fuhr bereits die erste Pferdebahn Hannovers auf der Strecke zwischen Steintor und Döhrener Turm am Robby vorbei. Und: 1898 wurde durch den Bau der Karmarschstraße die Bahnhofstraße über die Georgstraße hinaus in die Altstadt verlängert – das Robby befand sich am zentralen Verkehrsknotenpunkt einer aufstrebenden Stadt.

Das Jubiläums-Programm Am Donnerstag gab es die Kaffee-Genussreise, bei der Tristan Werner von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur Kaffee röstete, während die Geschäfte im Kröpcke-Komplex Kaffeespezialitäten ausschenkten. Weiter gehen die Feierlichkeiten am Freitag (6.9.), ab 14 Uhr mit der Open-Kröpcke-Uhr: Interessierte können in ein historisches Gewand schlüpfen und sich dann in der Uhr fotografieren lassen. Den Auftakt machen zwei neue Ensemblemitglieder des Staatstheaters – aus dem Ballett Giaole Zanotti sowie aus dem Schauspiel Mathias Max Hermann. „Aktionstag der Geschäfte“ heißt es dann am Sonnabend (7.9.) – von 10 bis 18 Uhr gibt es verschiedene Aktionen der zehn Geschäfte im Kröpcke-Komplex, etwa einen Jubiläums-Burger, eine 96-Sondertasse, Gin-Tasting oder eine Probefahrt mit E-Fahrzeugen. Und: In einem GOP-Ballon können Gäste 40 Meter in die Luft gehen. Am Sonntag (8.9.) gibt es schließlich um 15 Uhr eine Riesen-Jubiläumstorte und den Kröpcke-Flashmob – eine Mitsing-Aktion.

Gute Bedingungen also für Wilhelm Kröpcke, dem ehemaligen Oberkellner im Robby, der das Café 1895 übernahm und ihm seinen Namen gab: Café Kröpcke. Damit bekam auch die „Uhr“, wie die Hannoveraner die Wettersäule vor dem Cafe nannten, einen neuen Namen: „Kröpcke-Uhr“.

Illustre Persönlichkeit: Café-Pächter Wilhelm Kröpcke. Quelle: Parr

Das Café war außerdem schon sehr früh Treff von Literaten, Journalisten, Künstlern, Philosophen, den sogenannten „Kröpcke-Indianern“, zu denen um die 1920er Jahre Hochschulprofessor Theodor Lessing zählte, Erich Maria Remarque und Kurt Schwitters ebenso.

1947 ging das Leben am Kröpcke wieder los

Der Zweite Weltkrieg und die Bombenangriffe auf Hannover trafen das Haus hart, im Zuge der ersten Export-Messe 1947 in Hannover ließ die Stadt dann zunächst ein Zelt mit Kaffee- und Bierwirtschaft errichten.

Hannover in Trümmern: Die alliierten Bomberstaffeln zerstörten große Teile der Stadt – das Café wurde durch eine Baracke ersetzt. Quelle: Historisches Museum

1948 folgte ein Neubau nach Plänen des Architekten Dieter Oesterlen, dem am 18. November 1976 die Wiedereröffnung des Cafés nach dem Abriss 1970 folgte. Viele Tausend Hannoveraner hatten an diesem Tag auf den Einlass gewartet. „Ich dachte, diesen Ansturm schaffen wir nicht“, erinnert sich Dietmar Althof, damals Vize-Chef des Cafés. Betreiber war jetzt die Schweizer Kette Mövenpick. „Wir waren die einzigen, die sich Gastronomie in dieser Größe zugetraut haben“, so Althof.

Von Andreas Voigt