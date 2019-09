HANNOVER

Ein Café im Wandel der Zeit: Erst die Moschee-Architektur, dann ein Zelt-Café direkt nach Kriegsende, ein Wiederaufbau mit einem engmaschigen, freistehenden Stützensystem und großen Glasflächen zwischen schwarzen Stahlprofilen. Schließlich die Neueröffnung 1976 mit kupfergedeckten Tonnendächern, so wie man es bis heute kennt.

Die ersten Bilder stammen aus der Zeit um 1870

Diese (architektonische) Geschichten, aber auch menschliche Begegnungen und Freuden wie die erste Feier zur Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 am Kröpcke zeigt Energieversorger enercity seit Dienstag in seinem Kundencenter an der Ständehausstraße. Die ersten Bilder sind um 1870, also kurz nach Café-Eröffnung, die jüngsten aus den vergangenen Jahren – oft im Mittelpunkt: der Gast in geselliger Runde. Mit Freunden, bei Kaffee und Kuchen.

„Wir sehen uns als Teil des Kröpcke-Komplexes. Weil wir seit 18 Jahren unser Kundencenter dort haben und weil die Geschäftswelt der Innenstadt vor 194 Jahren die erste öffentliche Gasbeleuchtung bekommen hat“, sagte enercity-Chefin Susanna Zapreva. Zum runden Geburtstag habe man die öffentliche Bilderausstellung realisiert, um diese Verbundenheit zum Standort auszudrücken.

Bürger können 19 großflächige Bilder von außen sehen

Öffentlich ist sie deshalb, weil 19 Fensterbilder von außen sichtbar sind und die acht Schautafeln, die einen Zeitstrahl darstellen, sowie die Würfel-Mobilés und Projektionen im Center zu den Öffnungszeiten von Interessierten betrachtet werden können.

Donnerstag

Weiter geht es mit den Jubiläumsfeiern am Donnerstag – mit einer Kaffee-Genussreise: In Zusammenarbeit mit der Hannoverschen Kaffeemanufaktur bieten die Geschäfte rund ums Café Kröpcke von 11 bis 18 Uhr Kaffeespezialitäten an. Für 150 Cent – passend für die 150 Jahre – pro Tasse gibt es Kaffee aus Brasilien, Thailand, Äthiopien oder Guatemala. Zudem ist stündlich eine Kaffeeröstung geplant.

Von Andreas Voigt