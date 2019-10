CDU will Straßenstrich aus der Herschelstraße verbannen

Hannover

Bis zu 300 Wohnungen soll es geben, Büros und Gewerbe, außerdem einen neuen Platz mit Grünflächen: Auf dem Gelände des Postscheckamtes an der Celler Straße wollen die Unternehmensgruppe Baum und das Wohnungsunternehmen Meravis ein neues Quartier errichten. Das Problem: Gleich nebenan liegt der offizielle Straßenstrich. Die CDU im Bezirksrat Mitte will diesen deshalb aus dem Bereich verbannen. „Wir müssen alles daran setzen, dass der Straßenstrich an dieser Stelle nicht mehr da ist“, forderte Bezirksratsherr Joachim Albrecht.

Angesichts der geplanten Wohnungen in dem neuen Quartier hält es der CDU-Mann für „nicht mehr zumutbar“, wenn der Straßenstrich entlang der Herschelstraße bliebe. „Wir müssen schauen, ob wir das beibehalten können, was aktuell noch Rechtslage ist“, so Albrecht.

Seit 2005 nur wenig Flächen für den Straßenstrich

Im Jahr 2005 hatte Hannovers Rat eine Reduzierung des offiziell genehmigten Straßenstrichs beschlossen und den neuen Zuschnitt bei der Polizei beantragt. Seitdem dürfen Prostituierte ihre Dienste nur noch entlang der Herschelstraße im Abschnitt zwischen Celler Straße und Brüderstraße sowie der Andreaestraße, im Bereich von der Kurt-Schumacher-Straße bis zur Mehlstraße, und der Mehlstraße anbieten – und zwar in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr.

Wohnbebauung planen die Investoren direkt an der Herschelstraße zwar nicht, schon allein wegen der Nähe zu den Gleisen der Deutschen Bahn. In diesem Bereich sollen Räume für Büros und möglicherweise ein Hotel entstehen. Doch auch dieser Plan hatte die Politik bereits aufhorchen lassen, weil sie befürchtet, dass die Hotelzimmer für Prostitution genutzt werden könnten.

Investor unglücklich mit der Situation

Angesichts der Nähe zu den geplanten Wohnungen sowie der Kita, die auf dem Postscheckamt-Gelände entstehen soll, hält auch Meravis-Chef Matthias Herter die Lage des Straßenstrichs an der Herschelstraße für „eine unglückliche Situation“. Das sei „ein Thema, mit dem man sich mal befassen sollte“.

Die Beratungsstelle „ Phoenix“ setzt sich hingegen für den Erhalt des Strichs an der Herschelstraße ein. „Sexarbeit ist eine offiziell anerkannte Erwerbstätigkeit. Da kann man nicht einfach die Arbeitsplätze vernichten“, warnt „ Phoenix“-Mitarbeiterin Dorothee Türnau. Durch die Verordnung von 2005 hätte sich die Situation für Prostituierte in Hannover bereits massiv verschlechtert, nur noch 200 Meter Strich gebe es in der Stadt. Wenn dieser aus der Herschelstraße verbannt werden solle, „dann muss es eine angemessene Alternative geben“, fordert Türnau. Aus ihrer Sicht ist der Straßenstrich ohnehin „eine eher ruhige Angelegenheit“. Dicke, lärmende Autos machten deutlich mehr Schwierigkeiten in Sachen Lärm.

Stadt will über Verlegung des Straßenstrichs reden

Die Nähe des neuen Quartiers zum Straßenstrich sei „als mögliches Problem natürlich bekannt“, erklärt Stadtsprecher Udo Möller. Inwieweit die Bebauung zu einer Änderung der festgelegten Zone führen wird, könne derzeit aber „noch nicht gesagt werden“. Dazu müssten sich „alle Beteiligten einbringen“, zumal die Festlegung der Sperrgebiete eine Verordnung der Polizei sei. Im Rahmen der Entwicklung und neuen Bebauung des Bereichs werde das „künftig natürlich ein Thema sein“, so Möller.

Trotz der Diskussion um den Straßenstrich hat der Bezirksrat Mitte dem Projekt seinen Segen gegeben. Mit Änderungswünschen, die die SPD vorgelegt hatte. Sie hatte gefordert, dass das neue Quartier über die Celler Straße angefahren werden soll, damit die Bürger, die an der Brüderstraße wohnen, nicht zu sehr belastet werden. Während der Bauzeit sollen sie auch per Schallschutz vor zu großen Lärmbelastungen bewahrt werden. Außerdem will die SPD, dass auf dem im Quartier geplanten Platz ein Spielplatz eingerichtet wird, der Tag und Nacht gut beleuchtet sein soll. Das aber sah die CDU skeptisch, weil es nur wenige Meter weiter am Klagesmarkt bereits einen großen Spielplatz gibt.

