Hannover

Er hat kein Parteibuch, aber Charisma und den festen Willen zu einem echten Neuanfang im Rathaus. Das trauen die hannoverschen Christdemokraten Eckhard Scholz auch zu. Mit 96 Prozent der Stimmen (154 Ja, sieben Nein) haben sie den ehemaligen Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) als OB-Kandidaten aufgestellt.

Im Werkhof in der Nordstadt begeisterte der 55-jährige Maschinenbau-Ingenieur (fünf Kinder, vier Enkelkinder) die Delegierten. Parteichef Maximilian Oppelt hatte sie zuvor „in einer für die CDU ungewöhnlichen Location“ begrüßt. Die „ökologische Plattform“ ist eine umgenutzte Industriebrache, steht also für die Botschaft „Die CDU kann Großstadt“ und für den Werdegang Scholz’ vom Manager a.D. zum möglichen Verwaltungschef.

Oppelt geißelt Günstlingswirtschaft

„Dies ist ein wichtiger Tag. Wir wollen die Wahl gewinnen“, sagte Oppelt. Sozialdemokraten hätten mit der Rathausaffäre und dem System aus „Günstlingswirtschaft und Selbstbedienung“ die größte Krise der Nachkriegsgeschichte verursacht.

An dem parteilosen Scholz schätzt Oppelt, dass er „ein echtes Schwergewicht“ sei. Er stehe persönlich für die Garantie, dass es kein Weiter-So geben werde. Der OB-Kandidat sei ein unbelasteter Experte.

Stürmischer Applaus begleitet Rede

„Ich kann mit einer Erfahrung viel bewirken, den Stillstand beenden und dafür sorgen, dass es wieder vorangeht in Hannover“, sagte Scholz, unterbrochen in seiner Rede immer wieder von stürmischem Applaus. Ohne den Kandidaten der Grünen, Belit Onay, namentlich zu nennen, attackierte er ihn: „Auf die Idee, einen Menschen ohne Führungserfahrung ins Rennen zu schicken, kommen nur Menschen, denen es lediglich um politischen Einfluss geht.“

Klima, intelligente Verkehrsführung, Standortprofilierung und aktive Wirtschaftsförderung waren die Themen, die Scholz setzte. „Mit mir würde sich Einiges ändern.“ Er unterstütze die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt: „Auch der Weg ist Teil des Ziels.“ Weitere Schlaglichter: sinnvolle ÖPNV-Anbindung zum MHH-Neubau, keine Straßenumbennungen („bedeutet, eigene Geschichte zu ignorieren“).

Scholz will nicht um Platz spielen, sondern die OB-Wahl gewinnen. Er werde in keiner Diskussion Negatives über die Konkurrenten sagen, versprach er – sprach dann aber doch Marc Hansmann ( SPD) an: Ihn verblüffe die „Unsensibilität gegenüber dem, was passiert ist“.

Gegenkandidat tritt nicht an

Anders als erwartet, gab es keinen Gegenkandidaten. Erzürnt über eine „Hinterzimmer-Entscheidung“ hatte Detlev Schwinges (70, seit 50 Jahren in der CDU) angekündigt, gegen Scholz antreten zu wollen. Er kam nicht zur Versammlung, erklärte das der NP am Telefon: „Ich bin in der Reha. Das war dann doch zu spät für meine Lebensplanung.“ Stimmt. Das Amt des Verwaltungschefs steht nur Bewerbern offen, die am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und nicht älter als 67 Jahre sind.

Von Vera König