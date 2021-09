CDU verliert überraschend beide Wahlkreise im Umland

Hannover

Im Wahlkreis 43 (Hannover Land I) mit den Städten Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf hat es eine faustdicke Überraschung gegeben: SPD-Herausforderin Rebecca Schamber gewann mit 33,6 Prozent vor CDU-Mann Hendrik Hoppenstedt, der bei knapp 32 Prozent lag. Jens Palandt von den Grünen landete abgeschlagen auf Platz drei bei 13 Prozent.

„Bundestagswahlen sind keine Persönlichkeitswahlen, da spielt immer der Bundestrend mit hinein“, sagte Hoppenstedt. Persönlich könne er sich keinen Vorwurf machen, er habe viel investiert, werde sich aber hinterfragen. „Frau Schamber gratuliere ich zu ihrem Wahlerfolg.“ Sie habe einen engagierten Wahlkampf gemacht „bis in jeden Ort hinein“, und das habe sich nun ausgezahlt, sagte die neue Bundestagsabgeordnete Schamber. „Der Bundestrend hat mir sicher aber auch geholfen.“

Überraschende Niederlage

Staatsminister Hoppenstedt hatte den Wahlkreis erstmals 2013 gewonnen, 2017 verteidigt – und nun verloren. Hoppenstedt konnte lediglich in seiner Heimatgemeinde Burgwedel und Isernhagen klar gewinnen, in der Wedemark knapp. Seine Wahlniederlage wird der 49 Jahre alte Jurist verschmerzen – er zieht über die Liste wieder in den Bundestag ein. Die Partei hatte ihn auf Platz eins gesetzt.

Der nördliche Umland-Wahlkreis fällt somit wieder an die SPD, den bereits von 2002 bis 2009 Caren Marks, 1989 Monika Ganseforth und 1980 der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder gewannen. Jetzt hat Rebecca Schamber den Wahlkreis für die SPD zurück geholt. Die 45-Jährige Newcomerin setzte sich am Ende mit rund 3000 Stimmen Vorsprung durch, den sie sich vor allem in Wunstorf, Neustadt und Garbsen geholt hatte.

Miersch von Anfang an vorne

Im Wahlkreis 47 (Hannover Land II), dem zweiten Wahlkreis in Hannovers Umland mit den Kommunen Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen, sah es von Anfang an nach einem klaren Sieg von SPD-Kandidat Matthias Miersch aus.

Am Ende landete der Vize-SPD-Fraktionschef im Bundestag bei gut 40 Prozent – und einem klaren Vorsprung von gut 26.000 Stimmen vor seinem Gegenkandidaten Tilman Kuban (CDU). Der Bundesvorsitzende der Jungen Union kam auf knapp 25,5 Prozent, zeigte sich als fairer Verlierer: „Ich gratuliere Matthias Miersch zu seinem Wahlerfolg. Jetzt möchte ich gemeinsam mit unseren Unterstützern in Region, Land und Bund daran arbeiten, dass die nächsten Wahlabende wieder erfreulicher für die CDU werden.“ Über die Landesliste (Platz sieben) zieht Tilman Kuban wohl in den Bundestag ein.

Miersch sagte, er sehe das Ergebnis als „tolle Bestätigung meiner Arbeit vor Ort an“. Wie es für ihn in Berlin weitergeht, wollte Miersch nicht kommentieren: „Ich schließe nichts aus.“ Dem 52-Jährigen wird eine Rolle als Fraktionschef zugetraut. Die Grüne Simone Meyer aus Springe schaffte es auf Platz drei mit gut zwölf Prozent der Stimmen.

Von Andreas Voigt