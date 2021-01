CDU scheitert mit Streamingidee für hannoversche Künstler

Hannover

Musiker und Schauspieler sind in besonderem Maße von dem neuen Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie betroffen. Ihnen fehlen Einnahmequellen und Auftrittsmöglichkeiten. Die CDU-Ratsfraktion möchte daher den hannoverschen Kulturschaffenden eine Online-Bühne bauen. Im Kulturausschuss scheiterte sie allerdings am Freitag mit ihrem Dringlichkeitsantrag, einen Livestream für die Künstler einzurichten. Eine Idee, die sie bereits im November erstmals eingebracht hatte. Damals war der Antrag aber von den Piraten in die Fraktion gezogen worden.

Die CDU hatte vorgeschlagen, dass die Stadt umgehend Gespräche mit lokalen Radio- und Fernsehsendern aufnehmen sollte. Die Gruppe der Linken und Piraten sah dagegen eher die Verwaltung selbst in der Pflicht. In einem Änderungsantrag schlug sie vor, diese Livestream-Plattform auf der gemeinsamen Internetseite von Stadt und Region hannover.de einzurichten und dort auch die Möglichkeit zu organisieren, Einnahmen zu erzielen. Dafür wollte sie sogar die von der CDU gewünschte Anschubfinanzierung von 50.000 Euro auf 100.000 Euro verdoppeln.

Einnahmen per Streaming illusorisch

Eine Summe, die dann schon deutlich haushaltsrelevant wäre – und entsprechend jetzt bereits in den Haushaltsberatungen hätte eingebracht werden müssen. Dennoch: „Der Antrag greift reale und massive Probleme auf“, verteidigte Adam Wolf von den Piraten den Vorstoß. „Eine Kooperation mit lokalen Sendern würde zu kurz greifen, die Reichweiten von H1 und Radio Hannover sind begrenzt.“ Allerdings sei es illusorisch, zu glauben, über Streaming Einnahmen zu generieren, die für den Lebensunterhalt ausreichten, räumte er ein.

Reichweiten und Sinnhaftigkeit eines solchen Projekts wurden auch von anderen Fraktionen angezweifelt. Wenn auch die Not gesehen wird. „Kultureinrichtungen waren die ersten, die zumachen mussten, und werden wohl auch die letzten sein, die wieder aufmachen können“, sagte Wilfried Engelke von der FDP. Aber es gebe bereits einige Angebote auf sehr guten Verbreitungskanälen wie etwa Youtube. Auch das Theater am Küchengarten (TAK) und der Entertainer Desimo würden Streamingangebote betreiben. „Und die legen immer Wert auf die Einbindung lokaler, unbekannter Künstler“, betonte Engelke. Er fand zwar beide Ideen gut, aber: „Es besteht dafür nicht die große Notwendigkeit.“

Gardemin hebt Faust-TV hervor

Auch Daniel Gardemin von den Grünen bevorzugte die vorhandenen dezentralen Streamineinrichtungen und nannte insbesondere das Faust-TV des Kulturzentrums Faust in Linden-Nord für ein gelungenes Beispiel. „Die haben das beste Fernsehstudio der Stadt“, so Gardemin. Vielleicht sei da ja noch mehr möglich.

Belgin Zaman von der SPD verwies auf die städtischen Corona-Hilfen, deren Verlängerung der Ausschuss im weiteren Verlauf der Sitzung einstimmig billigte. In diesem Stabilitätspaket2.0 seien bereits 200.000 Euro für die Kultur vorgesehen. Darüber hinaus seien die Kulturschaffenden eben auch schon vielfach selbst aktiv. „Dieser zusätzlichen Hilfestellung bedarf es nicht, wenn die das selbst ganz gut hinkriegen“, sagte sie mit Verweis auf die Anträge. Zunächst gelte es, abzuwarten, wie die Coronahilfen wirkten, dann müsse man weiter sehen.

Von Andreas Krasselt