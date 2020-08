CDU schäumt: OB Onay rückt Namen neuer Dezernenten zu spät raus

Hannover

Eigentlich könnte die Freude groß sein. Nach monatelanger Suche, etlichen Querelen und erheblichen Zoff im Ampelbündnis stehen die Namen der drei neuen Dezernenten fest, die Belit Onay dem Rat zur Wahl vorschlagen wird. Doch was wie ein Glücksgriff wirken sollte, wird offenbar zum Desaster: Einen Tag, bevor der Verwaltungschef die CDU informiert hat, sickerten die Namen durch.

Bekannt war, dass die FDP-Landtagsabgeordnete Sylvia Bruns (51) das Sozialdezernat übernehmen soll. Neuer Baudezernent soll auf Wunsch der SPD Thomas Vielhaber (59) werden, der aktuell das Baudezernat der nordrhein-westfälischen Stadt Arnsberg leitet. Die Grünen wollen Professor Lars Baumann (49), Hochschullehrer und Unternehmensberater, als Personaldezernenten setzen.

Bis auf Bruns, auf die Onay schon frühzeitig durch FDP-Parteichef Patrick Döring und den Frationsvorsitzenden Wilfried Engelke, aufmerksam gemacht wurde, waren die Namen Vielhaber und Baumann bislang ein großes Geheimnis. Gelüftet wurde es am Donnerstag in einem Treffen des Ampelbündnisses. Das, so berichtete ein Teilnehmer, sei so gut gelaufen, dass alles in einer viertel Stunde erledigt war.

„Ganz schlechter Stil“

Weil jedoch ein Teilnehmer sein Wissen nicht für sich behalten konnte, läuft es jetzt alles andere als gut. CDU-Fraktionschef Jens Seidel entdeckte die Namen des neuen Führungstrios am Donnerstag spät abends im Internet. Onay versuchte erst am Freitag Morgen ganz früh, ihn telefonisch zu erreichen. Da war der Puls Seidels, immerhin Vorsitzender der größten Oppositionsfraktion, schon auf 180. „Ganz schlechter Stil“, sagt er.

Tatsache ist, dass derart wichtige Personalentscheidungen bislang mit besserer Terminplanung getroffen wurden: Im Stundentakt hätten Onays Vorgänger zuerst die Bündnispartner, dann alle Fraktionsvorsitzenden und schließlich die Presse informiert. Die soll heute am späteren Nachmittag die Vorschläge offiziell erfahren, die jetzt schon fürs große Rumoren sorgen.

Mehrheit scheint sicher

Der Rat wird am 24. September über die Vorschläge entscheiden. Sylvia Bruns kommt zu Gute, dass sie die sozialen Probleme und Bedarfslagen nicht nur als Hannoveranerin, sondern auch als frühere Ratsfrau sehr gut kennt. Thomas Vielhaber, der das Bau- und Planungsamt von Arnsberg im Sauerland leitet, dürfte bei den Grünen wegen ausgesprochen fahrradfreundlicher Verkehrskonzepte gut ankommen. Auch Baumann ist gebürtiger Hannoveraner, verheiratet und hat zwei Kinder. er lehrt Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Hannover.

