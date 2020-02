CDU wettert gegen Onays Plan: „Neuanfang geht anders“

Hannover

„ Neuanfang geht anders!“ Sehr kritisch bewerten die Christdemokraten, wie OB Belit Onay und das Ampelbündnis sie bei der neuen Struktur einbeziehen wollten. CDU-Parteichef Maximilian Oppelt berichtet, man habe für eines der (eigentlich) freien Dezernate (Bau, Personal, Kultur) einen Vorschlag erwartet. Ihnen statt dessen das „entkernte“ Sozialdezernat zu offerieren, sei „ein Alibiangebot“.

Oppelt wie auch Fraktionschef Jens Seidel finden: „Die rot-grüne Kungelei geht fröhlich weiter: Der OB möchte zwar unsere Zustimmung zu rot-grünen Personalvorschlägen für die zentralen Dezernate Bau und Personal. Auf deren Auswahl aber sollen wir keinen Einfluss haben.“ Der als Sozialdezernentin gewählten Konstanze Beckedorf das um die Bereiche Sport und Eventmanagement erweiterte Kulturdezernat zu übertragen, ergebe keinen Sinn. Um Juwelen wie Herrenhäuser Gärten oder Kunstfestspiele habe sie sich bislang nicht gekümmert.

CDU fürchtet vierfaches Vetorecht

Das Sozialdezernat, so Oppelt, sei jeglichen Gestaltungsspielraums beraubt. Dass der Bereich Integration eine Aufwertung bedeute, lässt er nicht gelten. Der Bereich Jugend und Familie sei mit dem Ausscheiden von Thomas Walter ( CDU) in das neue Bildungsdezernat verlagert worden; jetzt entfalle auch noch der Bereich Sport. Im übrigen könne jeder Besetzungsvorschlag an „einem vierfachen Vetorecht“ scheitern – bei den drei Ampelpartnern und dem OB.

„Blankoschecks für rot-grüne Rochaden auszustellen kommt für uns nicht in Frage“, sagt Seidel. Übereinstimmend loben Oppelt und er, dass Onay auf die CDU zugegangen sei. „Wir erleben eine Veränderung im Umgang. Bei Ex-OB Stefan Schostok herrschte Funkstille.“ Onay habe sich Wünsche angehört, sie mit den Ampelvertretern besprochen, aber dann eben eine Art Ultimatum gestellt. „Am Ende hätten wir nur am Katzentisch Platz “, befürchtet Oppelt. Gleichberechtigung sehe anders aus.

Der OB weist diese Darstellung zurück. Er bedauere, dass die CDU auf ihre Beteiligung verzichtet. Auch Besetzungswünsche von SPD, Grünen und FDP könnten an Vetos scheitern, sagt er. Im Übrigen habe der Verwaltungschef das Vorschlagsrecht.

Ob die CDU grundsätzlich den Plänen zur neuen Verwaltungsstruktur zustimmt, ist noch nicht klar. Seidel: „Wir müssten sie erst mal richtig kennen.“ Ausdrücklich loben würde er die Idee, den Ausschuss Geschäftsbereich des OB aufzulösen: „Das fordert die CDU seit Jahren.“

Von Vera König