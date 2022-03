Hannover

Die CDU im Rat will Familien entlasten und fordert die Stadt Hannover auf, Kita-Gebühren um 10 Prozent zu senken. „Es ist ein völlig falsches Signal, wenn wir in der aktuellen Situation Familien in die Tasche greifen“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper.

Die Stadt Hannover hatte die Kita-Gebühren Mitte 2020 anders gestaffelt. Tendenz: Eltern mit höherem Einkommen mussten fortan mehr Geld für die Kinderbetreuung zahlen. Dadurch erzielte die Stadt jährliche Mehreinnahmen von 1,9 Millionen Euro.

„Gelder müssen an die Eltern zurückgegeben werden“

Die CDU will das nicht hinnehmen. „Die erzielten Mehreinnahmen dürfen nicht bei der Stadt verbleiben“, sagt Semper. Er rechnet vor, dass die Stadt Hannover sogar einen Gewinn von 2,9 Millionen Euro einstreicht, denn ursprünglich habe die Verwaltung damit gerechnet, dass die neue Gebührenstaffel keine Mehreinnahmen, sondern höhere Ausgaben von einer Million Euro verursacht. „Diese Gelder müssen an die Eltern zurückgegeben werden“, findet Semper. Schließlich wolle man, dass Hannover eine familienfreundliche Stadt ist.