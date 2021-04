Hannover

Kitas sind keine Hotspots – Experten und auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wurden in den vergangenen Monaten nicht müde, dies angesichts der Infektionszahlen immer wieder festzustellen. Doch inzwischen scheint sich die Lage zu ändern. Immer mehr Kinder und Jugendliche stecken sich mit dem Corona-Virus an. Die CDU fordert von der Region deshalb einen Strategiewechsel und Tests nicht nur in Schulen, sondern auch in Kitas.

„Die Einordnung des Infektionsgeschehens in den Kindertagesstätten ist seit Beginn der Pandemie umstritten“, kritisiert Bernward Schlossarek, Chef der CDU-Fraktion in der Regionsversammlung. „Von ,Virenschleudern’ bis ,völlig unbeteiligt am Infektionsgeschehen’ reichten die Einschätzungen, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung der Pandemie spielen.“

Sind Kinder wirklich keine Pandemietreiber?

Für Schlossarek steht jedoch fest: Kinder haben bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 seltener Symptome und werden daher auch seltener getestet. „Daher ist bei ihnen auch die Dunkelziffer höher als bei Erwachsenen.“ Von dieser unklaren Infektionslage seien vor allem die Erzieherinnen und Erzieher betroffen, die nicht selten ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz ihren Dienst in der Kita versehen. „Gleichwohl hatte das niedersächsische Kultusministerium bislang die Auffassung vertreten, dass Kinder keine Infektionstreiber seien und das Infektionsgeschehen sich in Kitas auf niedrigem Niveau bewegen würde“, kritisiert der Christdemokrat das von Tonne geführte Ministerium.

Mittlerweile ist allerdings deutlich, dass die Infektionszahlen an den Kitas – auch in der Region - steigen. „Folgt man dem aktuellen Lagebericht des RKI, dann betreffen die Ausbrüche der britischen Mutation insbesondere private Haushalte sowie zunehmend auch Kitas“, betont Schlossarek.

Ende Februar waren aktuell 57 Kinder positiv getestet worden, 31 Beschäftigte infiziert und 57 in Quarantäne. Es existieren aktuell 48 Einrichtungen, die von Quarantäneverfügungen direkt oder indirekt betroffen sind. Insgesamt seit Beginn der Pandemie haben sich 311 Beschäftigte von Kitas infiziert. Eine Person, die in einer Kindertagesstätte beschäftigt ist, musste sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bisher nur Testungen fürs Personal angedacht

„Die Infektionszahlen zeigen, dass wir in den Kitas endlich einen effektiveren Schutz brauchen“, fordert Schlossarek. Zwar soll neben den etablierten Methoden wie kleinere Gruppen und Lüften nun Impfungen für das Personal von Kitas das Infektionsrisiko dort senken und auch Tests sind angedacht. „Anders als in Schulen wird es in Kitas jedoch keine Testpflicht für Beschäftigte und Kinder geben“, kritisiert der CDU-Vorsitzende. „Laut aktuellem Bund-Länder-Beschluss werden zwei Laien-Testungen pro Woche dem Personal angeboten. Für die Kinder sollen hingegen keine Tests angeboten werden. Ob das reicht, um das Risiko zu minimieren? Der Zweifel bleibt.“

Schlossareks Resümee: „Nach mehr als einem Jahr Coronarisiko in den Kitas liegt es auf der Hand, dass dringend bessere Schutzkonzepte für die Notbetreuung und eine Kita-Teststrategie benötigt werden.“

Modellversuch: Hamburg testet Kitakinder

In anderen Bundesländern ist man da bereits weiter: In den Hamburger Kindertagesstätten hat am Montag ein vierwöchiger Modellversuch zu Corona-Schnelltests bei kleinen Kindern begonnen. 19 über die Stadt verteilte Kitas nehmen daran teil. Neben einer Erhöhung des Infektionsschutzes erwarte man von dem Versuch auch Erkenntnisse, wie kleine Kinder überhaupt getestet werden können, wie es sich mit der Bereitschaft der Eltern verhält und ob sich durch Tests Infektionen feststellen lassen, die sonst nicht aufgefallen wären.

Von Simon Polreich