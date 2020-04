Kritik: Städtische Tochter Hanova vermietet Wohnungen zu teuer

Hannover

16,28 Euro pro Quadratmeter am Klagesmarkt (Mitte), 12,92 Euro am Heinrich-Böll-Weg in Misburg, der selbe Preis für eine Wohnung am Trautener Hof in Bemerode, 12,42 Euro pro Quadratmeter an der Anna Zammert-Straße in der Südstadt: Die Mieten, die die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova für einige Neubauwohnungen in Hannover jüngst auf dem Portal Immobilienscout24 verlangte, haben bei der CDU im Rat die Alarmglocken schrillen lassen. „So wird die Hanova ihrem Auftrag, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nicht gerecht“, kritisiert Felix Semper, baupolitischer Sprecher der CDU.

Geht es nach den Vorstellungen des Ampelbündnisses im Rat sowie der Stadt, soll die Hanova nun mehr finanziellen Spielraum bekommen als eigentlich vorgesehen. Das Unternehmen sollte in 2020 rund 20 Millionen Euro an die Anteilseigner ausschütten. Das meiste davon an die Stadt, der 90 Prozent der Hanova gehören, zehn Prozent der Summe sollten an die Sparkasse gehen. In einem Papier der Stadt, über das die Kämmerei sich auch schon mit der Ampel abgestimmt hat, ist nach Informationen der NP jetzt nur noch von gut zehn Millionen Euro Mindestausschüttung die Rede. Der Rest der Summe soll bei der Hanova verbleiben.

Mehr Spielraum für Mittelschicht-Wohnungen?

Die soll nach den Vorstellungen der Politik genutzt werden, um vor allem mehr Wohnungen für die Mittelschicht zu bauen. Zudem sollen die Mittel dazu dienen, Einnahmeausfälle zu kompensieren, die wegen der Corona-Krise zu erwarten sind. Denn die Hanova hat zusammen mit weiteren hannoverschen Wohnungsunternehmen die Aktion „Dein Zuhause ist sicher“ ins Leben gerufen und verzichtet dafür zunächst bis zum Jahresende auf geplante Mieterhöhungen.

„Dadurch verzichten wir auf mehrere Hunderttausend Euro Einnahmen“, sagt Hanova-Chef Karsten Klaus, der auch die hohen Mieten für die Neubauprojekte seines Unternehmens verteidigt, die die CDU kritisiert. Mieten in diesem Preisbereich machten „nur einen ganz kleinen Ausschnitt“ des Hanova-Angebotes aus. Und sie würden auch benötigt, um günstigere Mieten „ein bisschen querzusubventionieren“, räumt Klaus ein. Allerdings nehme sein Unternehmen „keine gewinnmaximierenden Preise“.

Besonders teuer pro Quadratmeter: Die Mikroappartements der Hanova am Klagesmarkt. Quelle: Christian Bohnenkamp

Entscheidend sei aber die Durchschnittsmiete, die bei der Hanova bei 5,67 Euro pro Quadratmeter liegt. Die meisten Wohnungen würden auch gar nicht über solche Immobilienportale angeboten, berichtet Klaus, der die Reduzierung der Ausschüttung an die Stadt und Sparkasse um rund zehn Millionen Euro begrüßt. „Das gibt uns mehr Spielraum, auch günstige Wohnungen für die Mittelschicht im Bereich von acht Euro pro Quadratmeter zu schaffen“, kündigt der Hanova-Chef an.

CDU will deutlich mehr Geld für die Hanova

CDU-Bauexperte Felix Semper zeigt sich enttäuscht von dem Vorschlag, dem der Hanova-Aufsichtsrat sowie der Rat der Stadt noch zustimmen müssen. „Das reicht nicht ansatzweise aus. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die Hanova in den nächsten Jahren mehr als 60 Millionen Euro für Kauf und Sanierung der Hochhäuser am Canarisweg aufbringen muss“, gibt er zu bedenken.

Aus Sicht des CDU-Manns hätte die Stadt komplett auf ihre Ausschüttung verzichten müssen. Außerdem fordert Semper eine zusätzliche Kapitalerhöhung für die Hanova von bis zu 45 Millionen Euro. „Gerade angesichts der Corona-Krise wird bezahlbarer Wohnraum noch dringender benötigt werden“, warnt Semper.

Grüne: „Städtisches Unternehmen muss sozialen Anspruch haben“

Elisabeth Clausen-Muradian, baupolitische Sprecherin der Grünen, sieht in dem geplanten Millionen-Verzicht der Stadt zwar „einen Schritt in die richtige Richtung“. Doch auch ihr geht der Vorschlag nicht weit genug. Auch sie findet, dass die 20 Millionen Euro in 2020 komplett bei der Hanova verbleiben sollten. Clausen-Muradian ärgert sich darüber, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft Neubauwohnungen so teuer anbietet. „Ein städtisches Unternehmen muss da einfach einen sozialen Anspruch haben“, fordert sie.

SPD-Fraktionschef Lars Kelich hingegen verweist darauf, dass in der mittelfristigen Finanzplanung ja schon ein Komplettverzicht auf Ausschüttungen der Hanova an die Stadt für die Jahre 2021, 2022 und 2023 beschlossen worden sei. Dem Vorschlag der Stadt werde die SPD „gerne zustimmen“, weil es auch „nach Corona noch Wohnungsnot geben wird“.

FDP : Hanova „kein Sozialverein“

Dass die Hanova zu hohe Mieten nimmt, findet er nicht. Auch Kelich betont, dass die höherpreisigen Angebote nur einen „sehr geringen Anteil“ ausmachten. Zudem leisteten sie einen Beitrag dazu, das Unternehmen auf „finanziell solide Füße“ zu stellen.

Auch die FDP wird der reduzierten Ausschüttung in Höhe von zehn Millionen Euro wohl zustimmen, auch, wenn sie darüber am Dienstag noch in der Fraktion beraten will. Einen Komplettverzicht will Fraktionschef Wilfried Engelke allerdings nicht mitmachen. „Das ginge mir zu weit“, sagt er. Auch, dass die Hanova zum Teil höhere Mieten nimmt, kann der FDP-Mann verstehen. Diese sei schließlich „kein Sozialverein“, sondern müsse „auch ein bisschen Gewinn machen“.

Von Christian Bohnenkamp