CDU-Kandidatin Christine Karasch: „Hauke Jagau ist schon sehr direkt. Das sind wir beide.“

„Mehr Teamgedanken in der Leitung“ – das verspricht Christine Karasch (51). Die CDU-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin wird am 30. Mai offiziell nominiert. Im NP-Interview erklärt sie, warum sie ein 365-Euro-Ticket kritisch sieht, wie wichtig der Zoo ist und dass mehr Solar auf die Dächer muss.

Frau Karasch, Sie sind seit drei Jahren Dezernentin der Region Hannover, zuständig für Umwelt, Bau und Planung. Wenn Sie Regionspräsidentin wären, stünden durch Corona vor allem Fragen der Gesundheit ganz oben. Wo sehen Sie da Verbesserungsbedarf?

Der öffentliche Gesundheitsdienst bei der Region Hannover ist durch die Pandemie völlig neu aufgestellt worden. Diese Struktur werden wir überprüfen und nach Corona weiterentwickeln müssen.

Muss die Ausstattung auch in der Zukunft besser sein?

Nicht nur das. Die übergeordneten Strukturen haben sich bewährt. Die Aufgaben der Koordination, der Rechtsfragen und Kommunikation sind als übergeordnete Funktion neu hinzugekommen. Die jetzt geschaffenen Strukturen müssen aus dem Stand aktiviert werden können, denn es wird leider nicht unsere letzte Pandemie sein. Das Dezernat von Frau Hermenau ist beispielsweise auch für Tierseuchen zuständig. Auch da werden im Zuge des Klimawandels und der Globalisierung Herausforderungen auf uns zukommen.

Dass an der Spitze des Gesundheitsamtes nicht unbedingt ein Mediziner stehen muss, ist die richtige Idee?

In der Gesamtorganisation kann das eine Lösung sein.

Das Gesundheitsamt der Region gehört zu jenen, die an Feiertagen keine Daten ans RKI liefern. Warum hat sich das nicht längst geändert?

Diese Frage müssten Sie Frau Hermenau oder Herrn Jagau stellen, die die Maßnahme im Infektionsschutz zusammen bearbeitet haben. Ich kann darüber keine Auskunft geben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber als Regionspräsidentin müssten Sie doch eine Vision für die Abläufe haben, müssten zum Beispiel entscheiden, ob freie Tage zu Weihnachten das richtige sind, ob man ein zentrales Impfzentrum oder kleinere dezentrale braucht oder vielleicht sogar Impfmobile?

Bei der nächsten Notwendigkeit werden wir sicher noch flexibler sein. Davon gehe ich aus.

Die Pandemie hat soziale Ungleichgewichte verstärkt. Was kann die Region leisten, um beispielsweise den vielen 1000 Minijobbern zu helfen, die ihre Jobs verloren und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben? Oder den vielen, die Kurzarbeit leisten?

Die Jobcenter helfen da mit sehr flexiblen Angeboten. Außerdem greift die Wirtschaftsförderung mit passgenauen Strukturen, um neue Arbeitsmöglichkeiten zu entwickeln.

Das kostet eine Menge Geld. Kann die Region das stemmen oder fordern Sie mehr Hilfe vom Bund?

Noch gibt es keinen abschließenden Überblick, welche Kosten weiter erstattet werden. Wir haben den Haushalt 2020 besser abschließen können als erwartet, weil mehr Bundesmittel eingingen. Es wäre gut, wenn diese Mittel auch 2021 kämen. Perspektivisch ist eine bessere Lastenverteilung zwischen Bund, Land und Kommunen notwendig. Das wissen wir alle. Ebenso, dass wir die Regionsumlage beobachten müssen. Wenn es den Kommunen nicht gut geht, kann es uns auch nicht gut gehen.

Drohen dann Abstriche in anderen Bereichen?

Wir werden uns grundsätzlich über Umverteilungen unterhalten müssen.

Kann sich die Region dann noch den Zoo leisten? Oder sollte sie es, wenn er coronabedingt zum millionenteuren Zuschussgeschäft wird?

Der Öffentliche Personennahverkehr ist auch teuer. Niemand stellt die Frage, ob man ihn mit zweistelligen Millionenbeträgen jährlich bezuschussen sollte. Daseinsvorsorge kostet Geld – auch der Zoo ist da nicht infrage zu stellen.

Ihr Mitbewerber von der SPD, Steffen Krach, versteht es auch als ein Stück Daseinsvorsorge, jungen Menschen eine Ausbildungsgarantie zu geben. Was halten Sie davon?

Auch in Wahlzeiten sollte man nicht allen alles versprechen. Das ist verführerisch, aber gefährlich und nicht seriös. Wir müssen beachten, welche Aufgabe die Region hat. Sie muss nicht toppen, wofür der Bund zuständig ist. Wenn wir dessen Leistungen überholen wollen, tun wir uns alle keinen Gefallen. Strukturen, die man einmal schafft, muss man langfristig erhalten. Das Programm, das der Kollege hier garantieren will, gibt es im Übrigen schon vom Bund.

Die Aufgaben, für die die Region zuständig ist, hat Hauke Jagau mal als unsexy beschrieben. Raumordnung, öffentlicher Personennahverkehr, Abfallwirtschaft. Sehen Sie das auch so?

Aber auch Krankenhäuser, Schulen, Sozialleistungen. Das Kerngeschäft der Region ist die Bündelung aller wichtigen Aufgaben für die Bürger und Bürgerinnen. Und das müssen wir gut machen. Der Blick auf die Landeshauptstadt zeigt, was passiert, wenn man nicht mal die Kernaufgaben zeitlich bewältigt.

Sie spielen damit an auf Überlastungen in Bürgerämtern, der Ausländerbehörde, der Kfz-Zulassung. Aber die Region hat ja auch Probleme mit ihren Kernaufgaben. Bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten hinkt sie EU-Vorgaben hinterher. Versprechen Sie eine Aufholjagd?

Wir arbeiten gerade an der letzten Verordnung. Es wurde ein bisschen spät angefangen. In den drei Jahren, in denen ich für diese Aufgabe zuständig bin, haben wir mehr als 30 Schutzgebietsverfahren nachholen müssen, für die schon zehn Jahre vorher Zeit gewesen wäre. Das macht die Akzeptanz für solche Verfahren nicht leichter.

Hat Ihr Vorgänger Axel Priebs das verschlafen?

Nein. Das Land Niedersachsen war lange der Auffassung, man müsse keine Naturschutzgebiete ausweisen, sondern könne das im Vertragsnaturschutz regeln. Weil man sich da in der Landesregierung nicht einig war, hat die Region Hannover das Thema nicht so früh in Angriff genommen. Gerade dieses Beispiel Ausweisung von Naturschutzgebieten zeigt im Übrigen, wie extrem herausfordernd es ist, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen. Die Interessen von Landwirten, von Eigentümern, von Naturschutzverbänden und so weiter.

Naturschutz ist ein Teil des Klimaschutzes. Den sehen Sie mit als wichtigste Aufgabe. Was wollen Sie da reißen?

Naturschutz ist eine der konflikthaftesten Aufgaben im Dezernat. Immer mehr Interessen zielen auf immer weniger Raum. Da einen Ausgleich zu finden auf lange Sicht, lohnt sich.

Also ist es eine gute Schulung für das angestrebte Amt?

Definitiv ja. Ein Regionspräsident, eine Regionspräsidentin muss Lösungen finden können, muss Diskurs, unterschiedliche Meinungen aushalten. Er/sie ist nicht primär Politiker/in, der/die einseitige Positionen transportiert. Das würde zu noch mehr Spaltung führen, als wir ohnehin schon haben.

Noch mal zurück zum Klimaschutz. Was packen Sie als Erstes an?

Ganz deutlich: Wir müssen noch sehr, sehr viel mehr Solar auf die Dächer bringen. Das Solarkataster ist schon ein tolles Angebot, aber wir sollten die dazugehörigen Förderprogramme noch systematischer aufstellen. Dafür mehr Geld zu hinterlegen, ist ein schönes Ziel.

In der Stadt würde der Ausstieg aus der Kohlekraft einen erhebliche CO2-Reduzierung bringen. Was sagen Sie zu der Diskussion um Stöcken?

Ich finde, Enercity hat ein vorbildliches Konzept, mit dem schon acht Jahre vor der gesetzlichen Verpflichtung der Kohleausstieg geschafft werden wird. Das fehlt mir bei vielen anderen Versorgern. Insoweit ist es schade, dass die Diskussion sich da gerade jetzt in eine negative Richtung entwickelt. Stöcken ist, was den CO2-Ausstoß betrifft gigantisch, aber auch sehr leistungsstark. Rund ein Dutzend Ersatzkraftwerke und ein Invest von – ich glaube – 500 Millionen stemmt sich nicht mal eben in wenigen Jahren.

Eines Ihrer Wahlversprechen ist moderne Mobilität. Das ist für den einen die autofreie Innenstadt, für den anderen das 365-Euro-Ticket. Und für Sie?

Die Diskussion verkürzt sich derzeit auf das Thema Fahrradmobilität. Da gibt es sicherlich Nachholbedarf, aber das klammert aus, dass die Hälfte der Menschen im ländlichen Bereich lebt. Da muss man Mobilität bieten von Ortsteilen in Kernstädte, von Kernstädten in die Landeshauptstadt, aber auch in andere Städte. Dieser Blick geht verloren, und dann fühlen sich die Menschen nicht mitgenommen. Wer auf dem Südschnellweg fährt, um von Hameln nach Celle zu kommen, fühlt sich nicht mitgenommen bei der Diskussion, eine Fahrspur weniger zu bauen zugunsten einer Fahrradtrasse. Die Wahrnehmung aller Interessen muss gerade beim Thema Mobilität im ländlichen Bereich eine andere werden.

Das zwingt Planer zum Riesenspagat. Vom Lastenradfahrer in der List bis zum SUV-Fahrer in Stöcken-Drebber.

Genau das zeigt, dass es nicht eine Antwort auf alles geben kann.

Ist denn das 365-Euro-Ticket eine Antwort oder sagen Sie da strikt Nein?

Wir stehen dem noch kritisch gegenüber. Untersuchungen aus Wien zeigen, dass es nicht zu mehr Nachfrage führt, aber zu erheblich mehr Kosten. Die Finanzierung müsste geklärt werden. Es gibt einen Prüfauftrag der Politik an die Verwaltung dazu. Ich bin da vorsichtig mit Blick auf die Kosten. Auch nach Corona wird das Homeoffice eine große Rolle spielen. Vielleicht sind abgestufte Jobtickets erst mal der bessere Absatz.

Die Regionsversammlung hat Ihnen den Auftrag für ein neues Abfallkonzept erteilt. Da laufen schon ganz viele Workshops. Wissen wir. Bleibt es aus Ihrer Sicht bei zwei Systemen – Sack und Tonne?

Die Antwort darauf wird das Zukunftskonzept geben. Wir betrachten den Abfallwirtschaftsbetrieb ganzheitlich und erarbeiten Vorschläge, die von der Politik getragen werden müssen. Da nehme ich nichts vorweg.

Das zweigleisige System Sack, Tonne ist aber doch teurer und erfüllt nicht die Anforderungen an mehr Arbeitsschutz. Oder?

Wir werden die Wirtschaftlichkeit mit untersuchen. Noch ist das eher ein Bauchgefühl. Der Aspekt Arbeitsschutz stimmt. Aber es geht um mehr als Sack oder Tonne. Es geht auch um Verwertung, um Neubau von Anlagen, um Logistik, um Personalwirtschaft und vor allem Gebührenstabilität.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steffen Krach, der Mitbewerber fürs Amt von der SPD, ist schon seit Monaten unterwegs und macht Wahlkampf. Wann beginnt bei Ihnen die heiße Phase?

Die hat schon begonnen. Noch bin ich zwar nicht nominiert und habe mich erst einmal CDU-überwiegend intern vorgestellt. Es gibt aber schon viele andere Besuche vor Ort und virtuelle Termine. Im Sommer gibt es sicherlich noch mehr Möglichkeiten öffentlich unterwegs zu sein. Ich glaube aber auch, dass die Menschen gerade ganz andere Probleme haben, als wer im September Regionspräsidentin oder -präsident wird.

Ist der frühe Start für Steffen Krach dennoch von Vorteil? Oder die Tatsache, dass es gebürtiger Hannoveraner ist.

Das kann man nicht vergleichen. Ich habe durch meinen Beruf sehr viele Kontakte und Netzwerke. Das ist kein Wettbewerb um bessere Aussichten durch einen früheren Start.

Sicherlich wird wegen Corona das nicht möglich sein, was Stephan Weil mal Graswurzelwahlkampf nannte. Also Hausbesuche, Marktplatzkontakte. Bedauern Sie das?

Von Graswurzelwahlkampf profitieren wir alle. So erfahren wir, wie Themen vor Ort wahrgenommen und diskutiert werden. Das ist letztlich, was zählt.

Werden Sie sich für diesen Wahlkampf im Sommer von der Arbeit freistellen lassen?

Das wird man sehen. Wenn es notwendig sein sollte. Ich habe ein Budget an Zeit, das ich nutzen kann.

Hatten Sie schon Kontakt zu Steffen Krach oder Frauke Patzke, der Kandidatin der Grünen?

Wir haben an virtuellen Diskussionsrunden teilgenommen. Frau Patzke kenne ich aus meiner beruflichen Arbeit.

Sie wollen die erste Regionspräsidentin werden. In diesem Gespräch fällt auf, dass Sie meist auf das Gendern verzichten. Bewusst?

In meinem Wahlflyer habe ich die Sternchen gesetzt. Im Sprachgebrauch sind sie tatsächlich noch nicht verinnerlicht. Da bin ich auch nicht festgelegt. Die Aufzählung von Subjektiven in männlichen und weiblichen Form macht Texte nicht unbedingt verständlicher. Ich bin da sehr offen, habe aber noch keine perfekte Lösung gefunden, gendergerecht zu formulieren.

Noch ist Hauke Jagau Ihr Chef. Welche Führungsqualitäten hat er, und was werden Sie anders machen?

Er ist ein Urgestein. Er kennt den Laden bis in die letzte Ecke. Er kann sehr klar einen Führungsanspruch formulieren, sag ich mal so.

Ist das die höfliche Umschreibung für: Er kann manchmal ein Bollerkopf sein?

Er ist schon sehr direkt. Das sind wir beide. Aber ich habe nicht den Anspruch, alles allein beurteilen zu müssen oder zu wollen.

Braucht es mehr Teamgedanken in der Leitung?

Deutlich. Wir haben eine Dezernentenrunde mit hoher Fachlichkeit. Uns da auszutauschen ist wichtig, um Themen gut in die Zukunft zu transportieren. Da vermisse ich Einiges.

Von Vera König und Sven Holle