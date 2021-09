CDU-Bezirksbürgermeisterin ist sauer: Die Stadt kümmert sich zu wenig um Problemplätze

Hannover

Mehr sozialarbeiterische Betreuung, mehr Kontrollen durch den Ordnungsdienst – das sind im Kern die Maßnahmen der Stadt Hannover, um die Probleme mit Süchtigen und Obdachlosen auf Hannovers City-Plätzen zu lösen. Das Konzept wird vom Bezirksrat Mitte am Montagabend grundsätzlich begrüßt, aber es herrscht unter den Stadtteilpolitikern auch große Skepsis.

Kein konkreter Plan der Stadt

„Das alles ist nicht mehr als eine freundliche Willenserklärung“, findet Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch in einer leidenschaftlichen Rede. Viele Jahre diskutiere man nun schon über die Lage auf den Plätzen, aber der Plan der Stadt zeige nicht konkret, wie es weitergehen soll.

Auf Raschplatz, Andreas-Hermes-Platz und Weißekreuzplatz versammeln sich immer mehr Trinker, Konsumenten harter Drogen und Dealer. Anwohner und Geschäftsleute beschweren sich seit vielen Jahren über Lärm und Schmutz. Die Verelendung wächst.

Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) haben bereits Anfang Juli ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Ordnungsdienst und Sozialarbeiter sollen enger zusammenarbeiten und ihre „Präsenz intensivieren“. Die Sauberkeit solle erhöht werden, zudem will die Stadt eine Crack-Substitutionsstelle einrichten. Abgesehen von der Substitutionsstelle solle alles rasch umgesetzt werden, kündigte Bruns damals an.

Stadt will erst Arbeitsgruppe bilden

Jetzt scheint es doch länger zu dauern. Eine Mitarbeiterin des Sozialdezernats kündigt in der Sitzung des Bezirksrats an, dass man zunächst eine „Arbeitsgruppe“ bilden wolle, um sich auf „Arbeitsebene“ zwischen den Dezernaten abzustimmen. Eine andere Stadtmitarbeiterin weist daraufhin, dass es für eine Crack-Substitutionsstelle kein einzelnes Medikament auf dem Markt gebe. Vielmehr müsse ein „Konzept“ her, um die Menschen aus der Spirale aus Beschaffung und Konsum herauszuholen. Dazu werde die Stadt „Tagungen“ organisieren. Zudem sei noch nicht klar, wo die Obdachlosenhilfe Mecki untergebracht werden könne. Eine Immobilie mit größeren Räumen sei noch nicht gefunden. Seit Monaten sucht die Stadt nach einer Bleibe für die Anlaufstelle, die derzeit am Raschplatz untergebracht ist und aus allen Nähten platzt.

Ergebnisse von Bürgerversammlungen nicht berücksichtigt

Das löst beim stellvertretenden Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke (FDP) Kopfschütteln aus. „Ich dachte, wir wären schon weiter. Das ist sehr schade“, sagt er. CDU-Mann Joachim Albrecht stimmt zu und verweist auf die jahrelangen Diskussionen im Bezirksrat und auf Versammlungen mit Anwohnern des Weißekreuzplatzes. Auch Grünen-Fraktionschefin Reinhild Muschter meint: „Es hätte reichlich Gelegenheit gegeben, sich mit den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung zu beschäftigen.“

Tatsächlich hatte es 2017 und 2018 mehrere Bürgerversammlungen im Raschplatz-Pavillon gegeben. Anwohner hatten sich rege beteiligt und etliche Ideen vorgebracht, unter anderem einen Umbau des Weißekreuzplatzes vorgeschlagen. Umgesetzt hat die Stadt lediglich eine einzige Idee: Schilder mit Benimmregeln für den Platz aufzustellen.

Bezirksbürgermeisterin Kupsch erinnert daran, dass bereits 2013 erste Ideen für die Problemplätze erarbeitet wurden. „Und jetzt tut man so, als gäbe es das alles gar nicht“, ärgert sich Kupsch.

Abgestimmt hat der Bezirksrat am Ende nicht über das neueste Konzept der Stadt. Die CDU hat noch Beratungsbedarf.

Von Andreas Schinkel