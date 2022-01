Hannover

Bislang hat die Region Hannover im zu Ende gehenden Jahr rund 4,8 Millionen Euro an Bußgeld eingenommen, rund 238.000 Euro mehr als vergangenes Jahr. Das ist allerdings immer noch weit entfernt von früheren Werten: 2020 waren es mit knapp 4,57 Millionen Euro rund 2,17 Millionen Euro oder gut ein Drittel weniger als die 6,73 Millionen Euro im letzten Vor-Corona-Jahr 2019.

Den größten Teil des Bußgeldes brachten mit 2,3 Millionen Euro Verkehrsverstöße in Sachen Tempolimit oder Rotlicht missachtet ein - vergangenes Jahr waren das hier noch etwa 354.000 Euro mehr.

Polizei: 25 Prozent mehr Anzeigen

Dazu kommen Einnahmen auf Grund von Anzeigen der Polizei. Da stehen bislang etwas mehr als zwei Millionen Euro zu Buche - ein Anstieg um 25 Prozent. Allerdings war diese Summe im ersten Corona-Jahr von zuvor 2,2 Millionen Euro um rund 27 Prozent auf 1,6 Millionen Euro gesunken.

Zusätzlich zu den Bußgeldern werden Verwaltungsgebühren und Kosten für Auslagen von den Belangten kassiert – immerhin bislang rund 920.000 Euro, das sind 16.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Kommunen verdienen mit

Das Geld bleibt teils in der Regionskasse, teils fließt es an die Kommunen: Die Region Hannover hat für die 20 Städte und Gemeinden um Hannover herum die Aufgabe der Bußgeldstelle inne, übernimmt also die Auswertung der „Blitzer“-Bilder und verschickt die Bußgeldbescheide. Überwachen die Kommunen selbst den fließenden Verkehr, erhalten sie 50 Prozent der Verwarnungs- und Bußgelder aus mobilen Messungen und 40 Prozent aus stationären Messungen. Wenn die Region Hannover mit ihren zwei Messfahrzeugen mobil misst, bleiben ihr 100 Prozent der Einnahmen.

Anstieg bei sonstigen Delikten

Weitere rund 452.000 Euro hat die Region unter „Sonstige Verfahren“ verbucht: Alkohol- und Drogendelikte, Unfälle, Gewinnabschöpfung, Parkverstöße zählen dazu. Das waren mit bislang rund 148.000 Euro rund 49 Prozent mehr mehr als im Vorjahr.

Auffälligkeiten bei Kommunen

Die Steigerung der Bußgeldeinnahmen aus der Verkehrsüberwachung in Uetze (siehe Tabelle) von 66.000 auf 104.000 Euro kommt laut Region daher, dass man in Absprache mit der Kommune die Überwachung intensiviert habe und trotz Corona nahezu durchgehend habe kontrollieren können. Aus Uetze selber heißt es: „Wir können das derzeit nicht erklären – der einzige stationäre Blitzer hätte zumindest weniger einbringen müssen, da das Gerät eine ganze Zeit lang in Reparatur war“.

Der Anstieg in Barsinghausen von 7000 auf 61.391 Euro liegt laut der Kommune darin begründet, dass die 2020 installierte Blitzeranlage in diesem Jahr erstmals durchgehend einsatzbereit gewesen sei.

Der Problemblitzer

Laatzen wiederum hat einen großen Einbruch zu verzeichnen – von 131.000 auf etwas mehr als 25.000 Euro. Grund: Das mobile Messgerät der Firma Leivtec aus Wetzlar vom Typ XV3 wurde im Frühjahr aus dem Verkehr gezogen, weil es nicht rechtssichere Messungen lieferte, wie die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die die Vorgaben aufstellt, irgendwann festgestellt hat, nachdem schon entsprechende Urteile dazu ergangen waren, darunter auch eines des Oberlandesgerichts Celle. Ein neues Gerät ist noch nicht angeschafft. Das Problem hat viele Gemeinden ereilt, die dieses lasergestützte Gerät eingesetzt haben.

Schadenersatz?

Ähnlich erging es Seelze - die Stadt hatte das gleiche Messgerät angeschafft und hat es ebenfalls aus Gründen der Rechtsunsicherheit nach einem Urteil und folgender Einstufung als „fehlerhaft“ durch das Landesamt für Eichwesen stillgelegt. Das führte zu einem Einnahmeneinbruch von 196.000 Euro auf 32.600. Die Kommune fordert nun von der Herstellerfirma Schadenersatz – und ist dabei, sich ein neue mobiles Messgerät anzuschaffen, diesmal gemietet (Leasing) statt gekauft.

In Sehnde ist es ähnlich: Der Einnahmeneinbruch von 35.000 auf 19.000 Euro dürfte ebenfalls daher kommen, dass das Leivtec-Messgerät (Anschaffungskosten allein für das Gerät: rund 40.000 Euro) aus dem Verkehr gezogen wurde – auch hier soll die Firma in Regress genommen werden.

Null Einnahmen wegen Leivtec

Auch Wennigsen hatte auf das fragwürdige Messegerät gesetzt – und dann auf den Einsatz verzichtet und so keine Einnahmen erzielt. Was nun geschehen soll, wie künftig der Verkehr überwacht wird, soll im Rahmen der Haushaltsdebatte 2021 geklärt werden.

Freude über weniger Einnahmen

In der Wedemark dagegen freut man sich laut Magnus Wurm, Referent des Bürgermeisters, über die Mindereinnahmen: Der Verkehr durch die Umleitung wegen der Autobahnbaustelle auf der A7 zwischen Schwarmstedt und dem Kreuz Hannover-Nord sei nach deren Beendigung zurückgegangen – und man habe „eine signifikante Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeit festgestellt; das heißt, die Geschwindigkeitsvorgaben werden vermehrt eingehalten“. Die Kommune hatte sich eigens wegen der Baustellenfolgen einen mobilen Messanhänger gekauft (Kosten: rund 142.000 Euro) und dann im Sommer 2020 noch einen gemietet.

Von Ralph Hübner