Hannover

Öffi-Fahrer aufgepasst: Am Sonntag wird es in der Zeit von fünf Uhr bis Betriebsschluss zwischen Kabelkamp und Langenhagen – dort fährt die Stadtbahnlinie 1 – einen Schienenersatzverkehr geben. Grund sind Gleisbauanlagen. Umgestiegen werden kann am Kabelkamp, der Schienenersatzverkehr hält an mit SEV gekennzeichneten Haltestellen. Wichtig: Die Busse fahren mit geänderten Fahrzeiten –je nach Tageszeit in Richtig Innenstadt bis zu fünf Minuten früher, aus der Innenstadt Richtung Langenhagen etwas später.

In dem Zusammenhang wird die Haltestelle Alter Flughafen vorübergehend auf die andere Seite der Kreuzung verlegt, die Fahrkartenautomaten bleiben aber an ihrem Standort.

Weitere Änderungen von Haltestellen und Umleitungen

Von Petra Rückerl