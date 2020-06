Bus- und Bahnfahrer befürchten Preiskampf bei Bezahlung

Hannover

Tausende von Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr fürchten um faire Bezahlung. Hintergrund ist ein Streit, der seit Wochen zwischen der Gewerkschaft Verdi und Wirtschaft- und Verkehrsminister Bernd Althusmann schwelt. Der CDU-Politiker könnte das Tariftreuevergabegesetz aushebeln, befürchtet die Arbeitnehmerlobby. „Das werden wir nicht kampflos hinnehmen“, kündigt Verdi-Sekretär Stefan Schubert an.

Bisher gelten in den Verkehrsbetrieben zwei Tarifverträge als repräsentativ. Der eine sieht einen Stundenlohnspanne zwischen 15,03 und 18,96 Euro vor, der andere eine zwischen 13,57 und 14,05 Euro. Beide gelten für 5700 von 10.811 landesweit Beschäftigen. Jetzt aber hat die Gewerkschaft Öffentliche Dienste und Dienstleistungen ( GÖD) mit dem Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) einen Tarifvertrag für Omnibusunternehmen abgeschlossen, der mit 12,01 Euro die bisher als fair anerkannte Bezahlung deutlich unterläuft.

Verdi warnt vor Anerkennung

Der Vertrag liegt im Verkehrsministerium. Minister Bernd Althusmann müsste ihn im nächsten Schritt als repräsentativ anerkennen. „Nach unseren Informationen ist er drauf und dran, das zu machen“, sagt Schubert. „Das würde den Preiskampf nach unten eröffnen.“ Die Vereinbarung der GÖD sei nicht übertragbar auf die meisten Bus- und Bahnfahrer: „Man muss doch unterscheiden zwischen Gelegenheits- und Linienverkehr.“

Mit ihrer Ansicht steht die Gewerkschaft Verdi nicht allein. In einem paritätisch besetzten Expertenbeirat haben sich auch die Arbeitgeber für die Beibehaltung der bisher als repräsentativ anerkannten Regelungen eingesetzt. Die Abstimmung für das Tariftreuevergabegesetz in seiner bisherigen Form ging 7 zu 2 aus. Für Anerkennung des neuen Vertrages stimmten nur die Vertreter der GÖD und des GVN, die beiden also, die das neue Werk abgeschlossen hatten.

Entscheidung noch nicht gefallen

Noch habe Althusmann die Repräsentativität des neuen Tarifvertrages nicht festgestellt, so eine Sprecherin des Verkehrsministeriums auf NP-Anfrage. Die Entscheidung werde fallen „auf Grundlage der im Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) aufgeführten Merkmale, das heißt der Anzahl der bei tarifgebundenen Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Anzahl der unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden Gewerkschaftsmitglieder“.

„Wenn Althusmann das unterzeichnet, legt er sich mit vielen Leuten an“, warnt Verdi-Sekretär Schubert. Das Vorhaben müsse in der Landesregierung mit dem Koalitionspartner SPD vorab abgesprochen werden: „Da wird es den ersten Krach geben.“

Kommt Resolution der Region?

Auch die Grünen in der Regionsversammlung mischen sich jetzt in den Streit ein. In einer Resolution, die am Dienstag beschlossen werden soll, sprechen sie sich für faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus. Der von der Gewerkschaft Öffentliche Dienste und Dienstleistungen ( GÖD) vorgelegte Tarifvertrag für Omnibusunternehmen „stellt eine akute Bedrohung bestehender Tarifverträge dar und gefährdet dadurch nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die öffentliche Verkehrsinfrastruktur in der Region Hannover“, heißt es.

