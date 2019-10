GVH-Reform: Diese Fahrgäste müssen künftig draufzahlen

Hannover

Einfacher, schneller und klarer soll es werden – der Großraum Verkehr Hannover (GVH) baut zum Jahreswechsel seine Tarifzonen um. Ab dem 1. Januar des kommenden Jahres soll es sowohl für die Einzelfahrten als auch für die Monats- und Jahreskarten nur noch drei Zonen geben. Dadurch verändern sich auch die Fahrpreise. Profitieren tun vor allem jene, die mit ihren Monatskarten nur im Umland unterwegs sind. Es gibt allerdings auch Verlierer des Tarifumbaus.

Seit der letzten großen Reform 1997 gibt es im GVH-Bereich drei Tarifzonen für die Einzelfahrten und vier Zonen bei den Monats- und Jahresticket. „Die alten Zonen waren irreführend und oft nicht nachvollziehbar“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent bei der Region Hannover. Doch damit ist ab 2020 Schluss. Künftig gelten die drei bekannten Zonen für die Einzelfahrten auch für die Monats- und Jahreskarten. Dafür werden die beiden Zonen im Stadtzentrum zu einer zusammen gelegt. Am Zuschnitt und den Rändern der Zonen habe die GVH ansonsten nichts verändert, sagt Geschäftsführer Ulf Mattern.

Das sind die neuen Tarifzonen der GVH. Quelle: GVH

Neu sind auch die Namen der Zonen, die künftig nicht mehr „ Hannover“, „Umland“ und „Region“ heißen, sondern „Zone A“ für das Stadtgebiet, „Zone B“ für die angrenzenden Städte und Gemeinden und „Zone C“ für den äußeren Bereich der Region. Auch die Bezeichnung „Cards“ und „Tickets“ soll es nicht mehr geben. Künftig sei nur noch von Fahrkarten die Rede.

Fahren im Umland wird günstiger

Die noch bis zum Jahresende gültigen Tarifzonen sind schon länger in der Diskussion. Bislang hatten sich die Region und die GVH jedoch nicht an eine Reform rangewagt. „Es gibt dann immer einige, die mehr bezahlen müssen als vorher“, sagt Franz, „nun haben wir aber den Mut gehabt.“

Fahrgästen, die nur im Umland unterwegs sind, kommt die neue Tarifstruktur entgegen. „Es wird gerechter und günstiger“, sagt GVH-Sprecher Tolga Oktun. Eine Monatskarte im Jahresabo für die Zone B oder Zone C im Umland kostet künftig monatlich nur noch 35 Euro statt bislang 53,60 Euro, also rund 35 Prozent weniger. „Wir haben gesehen, dass das Abo im Umland nicht so genutzt wird wie in der Stadt. Mit den neuen Preisen wollen wir die Menschen motivieren, im Umland das Auto stehen zu lassen und mit Bus oder Bahn zu fahren“, sagt Elke van Zadel, Geschäftsführerin von Regiobus.

Das sind die Gewinner der neuen Tarifzonen – Fahrgäste, die ausschließlich in einer Zone im Umland mit Bus und Bahn unterwegs sind, sind die Haupt-Gewinner der neuen Tarifzonen. Sie zahlen für ihre GVH-Monatskarte im Jahresabo rund 35 Prozent weniger. Das betrifft Fahrten wie von Wennigsen nach Barsinghausen (Zone C) oder von Seelze nach Garbsen (Zone B). Die GVH-Kunden zahlen für das Jahresabo ab 2020 monatlich nur noch 35 Euro statt bislang 53,60 Euro. Ersparnis im Jahr: 223,20 Euro – Fahrgäste, die in den Zonen B und C unterwegs sind und ein Jahresabo abschließen – also weil sie von Sarstedt nach Laatzen pendeln. Sie müssen monatlich nur noch 50 Euro für ihr Monatskarte hinlegen. Bislang zahlten sie 58,70 Euro. Ersparnis im Jahr: 104,40 Euro – Fahrgäste, die sich eine Monatskarte im Jahresabo für die Zone A - dem Stadtzentrum - holen, kommen ebenfalls günstiger weg. Das umfasst etwa Fahrten von Bemerode nach Stöcken. Sie haben bisher dafür monatlich 58,70 Euro zahlen müssen, weil sie im Stadtgebiet zwei Zonen kreuzten. Ab 2020 zahlen sie nur noch 57,80 Euro. Ersparnis im Jahr: 10,80 Euro

Der neue Regionaltarif gelte 2020 auch für die Jobtickets. Davon profitieren Arbeitnehmer, die in Landkreisen wohnen, die an die Region Hannover angrenzen. Auch Schüler haben es künftig einfacher. Für sie gibt es eine Jugendnetzkarte, die die „SchulCard“ ersetzt. Sie gilt nicht mehr nur für die Tarifzonen auf dem Schulweg, sondern im gesamten GVH-Bereich und auch in den Ferien.

Fahrkarten werden teurer

Unter den 70.000 Abonennten von Monats- und Jahreskarten gibt es allerdings auch Verlierer der Tarif-Reform: Es trifft vor allem jene, die in der Stadt unterwegs sind. Am meisten müssen die Menschen draufzahlen, die bislang aus der „Umland“-Zone in die Zone „ Hannover 2“, also die äußere City-Zone gefahren sind. Zum Beispiel von Laatzen zur Messe. Sie zahlen statt bislang monatlich 58,70 Euro nun den höchsten Betrag von 77,40 Euro. Auch das Halbjahresabo entfällt, es wird zu wenig genutzt.

Das sind die Verlierer der neuen Tarifzonen – Fahrgäste, die von der Umland-Zone in die äußere City-Zone gependelt sind, müssen bei den Monatskarten am meisten draufzahlen. Das trifft etwa Fahrten von Laatzen zur Messe oder von Langenhagen nach Vinnhorst. Sie haben für ihr Jahresticket bislang monatlich 58,70 Euro bezahlt. Ab 2020 müssen sie 77,40 Euro hinlegen. Mehrkosten im Jahr: 224,40 Euro – Auch die Fahrgäste, die von der Regions-Zone in die äußere der beiden City-Zonen fahren, müssen für ihr Jahresabo nun deutlich mehr zahlen. Wer zwischen Wunstorf und Stöcken pendelt, hat monatlich 77,40 Euro gezahlt. Künftig kostet das Abo 94,80 Euro im Monat. Mehrkosten im Jahr: 208,80 Euro – Fahrgäste, die bislang nur eine Jahreskarte für die innere City-Zone „ Hannover 1“ hatten, müssen ebenfalls mehr zahlen. Denn die Zone verschmelzt im neuen Modell mit der Zone „ Hannover 2“ zur „Zone A“. Statt 53,60 Euro kostet die Jahreskarte nun monatlich 57,80 Euro. Mehrkosten im Jahr: 50,40 Euro

Generell werden die Fahrten mit Bus und Bahn teurer. Die GVH wird die Preise für die Einzelfahrten um 2,1 Prozent erhöhen. Dies gelte allerdings nicht für die Monatskarten. Auch die Preise für Kurzstrecken- und Kindertickets sollen unverändert bleiben.

Die GVH koste die Reform rund 1,3 Millionen Euro, so Mattern. Denn neben der Kampagnen, die den Fahrgästen die neuen Tarifzonen erklärt, müssten auch etwa die 4300 Haltestellen-Schilder umgerüstet werden. Das passiere zum Teil noch in diesem Jahr.

Von Sascha Priesemann