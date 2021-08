Langenhagen

Nach dem schweren Unfall eines Linienbusses mit einer Toten und vielen Verletzten in Langenhagen hat die Polizei weitere Details zum Unfallhergang ermittelt. Der Lkw habe an der Kreuzung geradeaus fahren wollen, von rechts sei der Gelenkbus der Linie 480 gekommen, so die Sprecherin. Offenbar war die Ampel zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet.

Tödlich verletzt wurde bei dem Unfall eine 29-jährige Frau aus Garbsen, so die Polizei. Sie habe im Bus gestanden und sei bei dem Zusammenstoß am Montagabend herausgeschleudert worden. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte erlag sie noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Die Sattelzugmaschine ohne Auflieger sei an einer Kreuzung „offenbar mit voller Wucht“ seitlich in den Bus geprallt.

Insgesamt 19 Menschen verletzt

Die traurige Bilanz des Unfalls: Von den 15 Fahrgästen starb eine Person, 13 weitere Personen wurden verletzt. Drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Unter den schwer Verletzten ist auch ein vierjähriges Kind, dass unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Während der umfangreichen Rettungsarbeiten sperrten Streifenwagen der Polizei die Kreuzung weiträumig ab. Der Verkehrsunfalldienst sicherte Unfallspuren und fertigte zur Rekonstruktion eine detaillierte Übersicht des Einsatzortes mittels eines 3D-Scanverfahrens.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelte die Polizei anhand von Zeugenaussagen sowie technischer Aufzeichnungen, dass die Ampelanlage zum Zeitpunkt der Kollision ausgeschaltet war. Daher hätte der 45-jährige Busfahrer die Vorfahrt des Sattelzuges, der sich auf der Hauptstraße befand, gewähren müssen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

