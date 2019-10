Ist der Marstall schuld an der Burgerheart-Flucht?

Hannover

Nach nur zwei Jahren verabschiedet sich das Restaurant „Burgerheart“ vom Marstall. Zum Jahresende macht es dicht. Für Hannovers CDU ein Alarmzeichen. „Es liegt nahe, dass der Weggang in der schwierigen Situation am Marstall begründet ist“, vermutet Felix Semper, baupolitischer Sprecher der CDU. Die Stadt bekomme die Probleme dort „einfach nicht in den Griff“.

SPD-Bauexperte Lars Kelich hingegen glaubt nicht, dass der Standort unattraktiv ist. „Die Lage ist zentral, der Platz toll gestaltet. Ich bin mir sicher, dass Gastronomie an dieser Stelle funktioniert“. Erst Recht, wenn auch noch die angrenzende Schmiedestraße umgebaut worden sei

Burgerheart“ spricht von „unüberbrückbaren Differenzen“

Auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke ist sich sicher, dass der Weggang von „Burgerheart“ andere Gründe hat. Der Marstall sei „nicht ganz einfach, aber auch nicht schwierig“, so die Einschätzung des FDP-Manns.

„Burgerheart“ selbst spricht von „unüberbrückbaren Differenzen“ mit dem ehemaligen Betreiber des Burgerheart Hannover. Deshalb habe man die Geschäftsbeziehung auflösen müssen, teilte das Franchise-Unternehmen aus Würzburg mit.

Sechstes „Extrablatt“ soll Nachfolger werden

Im Dezember 2017 hatte der Gastronom Helge Peterknecht das Lokal am frisch renovierten Marstall eröffnet, es war sein erstes Restaurant und die damals elfte Filiale der Burger-Kette. Ein Nachmieter für die Immobile ist offenbar schon gefunden. Wie deren Eigentümer, das Unternehmen Getec, bestätigte, soll am Marstall ein weiteres „Extrablatt“ entstehen. Es wäre die sechste Ausgabe der Systemgastronomie in Hannover. „Noch ein weiteres Extrablatt ist absolut kein Gewinn für Hannovers Innenstadt“, ärgert sich CDU-Mann Semper über den zunehmenden „Einheitsbrei“ in der Gastronomie.

Dass der Marstall weiter ein Brennpunkt ist, belegen auch aktuelle Kontrollen der Polizei. Die hatte am Dienstag vor allem die Drogenszene im Visier. Bei dem Schwerpunkteinsatz kontrollierte sie 22 Personen und leitete sieben Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

