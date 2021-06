Burgdorf: Warum stach Ozan O. (20) mit dem Messer zu?

Burgdorf

Mit seiner Brille und seiner angenehmen Stimme wirkt Ozan O. (20) wie ein sympathischer junger Mann. Jemand, der älteren Frauen auch mal über die Straße hilft. Seine äußere gepflegte Erscheinung passt nicht zum Anklagevorwurf: versuchter Totschlag.

Am Donnerstag begann der Prozess vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Hildesheim. Der junge Mann soll einem Kontrahenten (zur Tatzeit 20 Jahre alt) mehrfach mit dem Messer in die Schulter und in den Kiefer gestochen haben. Dabei seien die Stiche in die Schulter so tief gewesen, dass die Lunge verletzt worden sei, verliest der Staatsanwalt. Ärzte in der MHH retteten dem Verletzten in einer Not-OP das Leben.

Täter und Opfer haben sich zu einer Schlägerei verabredet

Eigentlich wollte Rechtsanwalt Clemens Anger zum Prozessauftakt eine zweiseitige Erklärung für seinen Mandanten abgeben. Doch das verschob der Verteidiger auf Freitag. Er habe erst kurz vor Prozessbeginn die Erklärung mit Ozan O. abstimmen können, deshalb haben sich noch ein paar Änderungen ergeben. „Über die Erklärung hinaus werden keine weiteren Fragen beantwortet“, sagte Anger.

Nach NP-Informationen wird der Angeklagte die Messerstiche nicht leugnen. Das hätte wohl auch wenig Sinn. Denn auf dem Parkplatz in Dachtmissen (Burgdorf) nahe des Inselweges gab es viele Zeugen. Ozan O. und sein Kontrahent hatte sich am 26. März 2021 um 0.20 Uhr zu einer Schlägerei verabredet. Beide hatten noch Kumpels dabei, die sich aber aus dem handfesten Streit heraus hielten.

Motiv für den Konflikt noch unklar

Laut Anklage zog der 20-Jährige das Messer als sein Kontrahent in der Auseinandersetzung die Oberhand gewann. Worum es in dem Streit der beiden Männer aus Uetze ging, ist noch unklar. Das wurde in der Anklage nicht erwähnt. Laut Gerichtssprecher Steffen Kumme hat O. bislang auch noch keine Aussage gemacht.

Am Freitag werden das Opfer und die weiteren Augenzeugen aussagen. Auch aus der Erklärung des Verteidigers erhofft sich das Gericht Näheres zum Auslöser für die Schlägerei und somit auch zum Tatmotiv.

Sollte sich der Vorwurf des versuchten Totschlags bewahrheiten, drohen dem Angeklagten mehrere Jahre Jugendhaft. Seine Ausbildung als Verkäufer ruht im Moment. Ozan O. sitzt seit 26. März in Untersuchungshaft.

Von Thomas Nagel