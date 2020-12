Burgdorf: Ehetragödie oder sexueller Missbrauch?

Burgdorf

Der angeklagte Mann (45) bestreitet den sexuellen Missbrauch seiner Tochter. „Es geht nur darum, mich zu zerstören“, sagt er am Mittwoch im Landgericht Hildesheim. Die Vorwürfe seien erst aufgetaucht, als die Trennung von seiner Frau begonnen habe. Das Ehepaar wurde 2017 geschieden.

Dem Mann werden sieben Fälle des sexuellen Missbrauchs zur Last gelegt. Geschehen in Burgdorf zwischen 2004 und 2009. Die Tochter war zu den Tatzeiten unter 14 Jahren, also noch ein Kind. Die Anklage ist dünn. So heißt es zum Zeitpunkt der beiden ersten Taten: „Mitte des Jahres, etwa im Mai.“

Familiäres Komplott gegen den Angeklagten?

Der Mann stellt die ganze Anklage als familiäres Komplott gegen ihn dar. „Meine Ex-Frau hat Geld für Scheinehen bekommen.“ Der Angeklagte habe im Gegenzug für die Auflösung von zwei Verlobungen das „Brautgeld“ zurückzahlen müssen. Gleichzeitig habe er 270.000 Euro Schulden wegen des Hausbaus gehabt. Er habe keinerlei Kontakt mehr zu seinen Kindern, sagt der 45-Jährige.

Ehetragödie oder sexueller Missbrauch? Es ist ein beliebtes Spiel, bei Scheidungen Missbrauchsvorwürfe vorzubringen. Doch die wenigsten Anzeigen bringen es bis zur Anklage. Und ist der Angeklagte wirklich nur Opfer? Opferanwältin Antje Heister bringt ein Gewaltschutzverfahren vor. Danach hätten zwei Kinder Ängste geäußert, weil der Angeklagte gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden sein soll.

Anwalt will Glaubwürdigkeitsgutachten für das Opfer

Davon will der 45-Jährige nichts wissen. Im Gegenteil. Er habe sich um die Kinder gekümmert. Ist zu Hause geblieben, wenn sie krank waren. „Die Mutter hat sich vor ihren Kinder geekelt“, sagt er. Die Frau sei gierig und kaufsüchtig. Doch warum haben sich die Eheleute den Erlös des verkauften Hauses geteilt, wenn sie so gierig ist?

Verteidiger Vyacheslav Varavin kündigt bereits am ersten Prozesstag einen Beweisantrag an. Er will die Glaubwürdigkeit des Opfers prüfen lassen. „Es gibt viele Widersprüche in ihren Aussagen“, sagt er. So habe die mittlerweile erwachsene Frau ihren Vater bei der Polizei viel schwerer als in der Anklage beschuldigt. So habe er sie fast täglich geschlagen und missbraucht, behauptete sie. Schwer vorstellbar: Denn vermeintliches Opfer und jüngere Schwester schliefen in einem Raum.

Der Anwalt führt aus, dass die Tochter von sich behauptet habe, depressiv zu sein und unter Essstörungen zu leiden. „Sie hat gesagt, dass sie jahrelang geritzt habe“, so Varavin. Nun können diese Leiden aufgetreten sein, weil sie missbraucht wurde. Oder haben die psychischen Erkrankungen dazu geführt, dass das mutmaßliche Opfer anfällig für Pseudo-Erinnerungen ist? Der Anwalt hält das für wahrscheinlich.

Von Thomas Nagel