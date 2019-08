BURGDORF

319 Betrugstaten, 437 000 Euro Schaden, laufende Bewährung: Torsten W. (48) kann sich über das Urteil nicht beklagen. Der Computer-Fachmann wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Landgericht Hildesheim hatte er die Taten gestanden.

Von August bis September 2017 hatte er sich in Burgdorf mit seinem Tele-Cash-Gerät fleißig Geld auf seine Konten überwiesen. Nach einer Razzia im November 2017 war der Betreiber eines Computer-Ladens mit seiner Frau in Berlin untergetaucht. Im Untergrund will er die Beute aufgebraucht haben. Richterin Karin Brönstrup äußerte daran Zweifel. Aber bei seiner Festnahme fanden die Ermittler nur noch 13 000 Euro.

Vorstrafe wegen Computerbetrugs

Das Urteil sei rechtskräftig, erklärte Gerichtssprecher Steffen Kumme am Mittwoch. Und aus Sicht des Angeklagten ist das auch kein Wunder. Denn er war 2016 wegen Computerbetrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. In 2017 beging er dann wieder den (massenhaften) Computerbetrug. Insofern kann man das Urteil als sehr milde bezeichnen.

Als Motiv für die Taten gab Torsten W. einen „emotionalen Ausnahmezustand“ an. Sein Vater sei gestorben und seine Frau aus dem Kongo habe vor der Abschiebung gestanden. So habe die Stadt Burgdorf sich geweigert, die in Dänemark geschlossene Ehe anzuerkennen. Das war im September 2017. Geflohen ist das Paar aber erst am 15. November; wie gesagt nach der Razzia.

Und das Leben im Untergrund ist teuer. So will der Angeklagte für einen falschen Pass 60 000 Euro (plus „Vermittlungsgebühr“ für den Fälscher von 10 000 bis 15 000 Euro) bezahlt haben. Auto-Kauf, Schuldentilgung, Leben im Hotel. Das Geld sei nahezu aufgebraucht.

Addiert man die Summen großzügig zusammen, dann kommt man auf einen Betrag von etwa 300 000 Euro.

Von Thomas Nagel