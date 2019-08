BURGDORF

Fast eineinhalb Jahre lebte Torsten W. (48) im Untergrund. Mit einem gefälschten belgischen Pass unter dem Namen „Jan Peters“ war er mit seiner Frau aus dem Kongo in Berlin untergetaucht. In dieser Zeit will er etwa 424 000 Euro durchgebracht haben. „Ich musste zwei komplett zerstörte Existenzen wieder aufbauen“, rechtfertigt er das verschwenderische Leben. Nicht die einzige Äußerung, die in der 16. Großen Strafkammer des Landgerichts Hildesheim auf Skepsis stieß. „Ich habe die leise Vermutung, dass irgendwo noch Geld liegt“, sagt Richterin Karin Brönstrup.

Seit Dienstag muss sich der Computerexperte wegen 319 Fällen des gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung verantworten. Im August und September 2017 leitete er in Burgdorf Geld auf seine Privatkonten um. Der Inhaber eines Computerladens nutzte dafür das EC-Kartenlesegerät. Bis die Firma das merkte, waren ein Monat vergangen und 437 000 Euro verschwunden.

60 000 Euro für falschen Pass

Zu Beginn des Prozess legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab. „Das war der größte Fehler meines Lebens“, sagte Torsten W. Sein Anwalt listete auf, wofür das Geld drauf gegangen ist: 60 000 Euro für einen falschen Pass plus 10 000 bis 15 000 Euro Vermittlungsgebühr. Der Angeklagte schickte auch einen Lkw in den Kongo, tilgte Schulden, kaufte Autos. Doch wenn man die Summen, die im Gerichtssaal 149 gefallen sind, großzügig zusammenrechnet, kommt man auf etwa 300 000 Euro. Bei seiner Festnahme am 11. April 2019 in Berlin fand die Polizei nur noch 13 000 Euro.

Der Angeklagte bezeichnete seinen Gemütszustand zur Tatzeit als „emotionalen Ausnahmesituation“. Sein Vater sei gestorben, und seine Frau habe vor der Abschiebung gestanden. Sie habe keinen Pass mehr gehabt, deshalb wollte er sie in Dänemark heiraten. „Ohne die Heirat wäre mir nichts anderes übrig geblieben, als mit ihr unterzutauchen“, sagte er. Die Heirat fand am 15. September 2017 in Dänemark statt. Die illegalen Geldtransfers gingen aber weiter.

Geliebte nutzte ihn finanziell aus

Und wie bei so vielen Betrügern, ist Torsten W. nie um eine Ausrede verlegen. Die Stadt Burgdorf habe die Heirat nicht anerkannt, erzählte er. Also musste er weiter Geld beiseite schaffen. Doch geflüchtet ist er erst nach einer Razzia am 15. November. Und mit der Liebe kann es auch nicht so weit her gewesen sein. In Berlin betrog er seine Frau mit einer Anderen. Die Geliebte habe ihn finanziell ausgenutzt, sagt Torsten W.

Zur Tatzeit stand der Angeklagte wegen Betruges unter Bewährung. Aus diesem Grund hält der Oberstaatsanwalt eine Strafe im Bereich von vier Jahre für angemessen. Anwalt Wolfgang Geffers sprach am Dienstag von einer Strafe im Bereich von zwei Jahren und neun Monaten. Ein Deal kam nicht zustande. Dabei bot Torsten W. an, Hintermänner zu nennen. Die Rede war von „Berliner Clan-Mitgliedern“, die ihm beim Fälschen des Ausweis geholfen hätten.

Von Thomas Nagel