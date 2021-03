Burgdorf

Ein 20-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen in Burgdorf bei einem Streit von seinem 19-jährigen Bekannten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter wurde festgenommen und soll noch heute dem zuständigen Haftrichter in Hildesheim vorgeführt werden.

Die beiden waren aus noch unbekannten Gründen gegen 0.30 Uhr am Inselweg im Burgdorfer Ortsteil Dachtmissen aneinander geraten. Der Streit wurde handfester. Dann zückte der 19-Jährige unvermittelt ein Messer und stach mehrmals auf seinen Gegner ein.

Notoperation kann das Opfer retten

Der 20-Jährige wurde dadurch lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nach Hannover in eine Klinik, wo ihm mit einer Notoperation das Leben gerettet werden konnte. Der 19-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Er leistete keinen Widerstand. Auch das Messer wurde sichergestellt.

Doch auch der Täter war bei der Auseinandersetzung verletzt worden und musste in einer Klinik behandelt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief negativ. Nach der Behandlung kam er ins Gewahrsam der Polizeidirektion Hannover. Ermittlungen wegen versuchten Totschlags wurden eingeleitet.

Von Andreas Krasselt