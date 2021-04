Hannover

Kübelpflanzen, Rollrasen, Spielgeräte. Bäume, in deren Schatten sich sommerliche Hitze gut aushalten lässt oder die bei Starkregen Unterschlupf bieten. Kunst zum Staunen und Anfassen. Einladende Außengastronomie. Das alles soll Hannovers Innenstadt bald bieten. Oberbürgermeister Belit Onay hat am Freitag den Innenstadtdialog gestartet. Ziel ist, die City lebenswerter und attraktiver zu machen. Gegen Krisen soll sie sich besser behaupten können.

Die autofreie Innenstadt ist dabei nur ein Aspekt. Verschwinden die vielen Kraftfahrzeuge, lasse sich der Platz besser nutzen, wirbt der Verwaltungschef für die Idee. Damit die wirklich gut ankommt, startet ein groß angelegter Beteiligungsprozess. Sowohl Händler wie auch Anwohner, Kulturschaffende, soziale Verbände werden einbezogen.

Strukturwandel beschleunigt

„Das Innenstadtkonzept geht weit über das Thema Mobilität hinaus“, versichert Onay. Corona habe den starken Strukturwandel beschleunigt. Das belege auch eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). 15 Prozent der Betriebe gaben an, Lockdown und Pandemie nur noch wenige Wochen überstehen zu können.

Mit diesem Problem steht Hannover natürlich nicht allein. Aber als eine der ersten Städte bundesweit, so Onay, steuert die niedersächsische Metropole dagegen an. „Wir werden den Handel stärken“, verspricht die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette. Stärken herausarbeiten, Schwächen beseitigen nennt Stadtbaurat Thomas Vielhaber als Ziel einer neuen besseren Mischung.

Angebote auch für Kinder

Los geht es schon in der kommenden Woche. Dann startet eine Repräsentativbefragung unter 16.000 Hannoveranern. Auf einem Fragebogen können sie angeben, wo ihre Lieblingsecken sind und wo sie Verbesserungsbedarf sehen. Einfach nur shoppen – die Zeiten sind wohl vorbei. Tegtmeyer-Dette nennt ein Beispiel: „„Für Kinder ist Einkaufen oft langweilig. Wenn es aber einen Anziehungspunkt wie etwa ein Klettergerüst in der Innenstadt gibt, dann kommen Familien gerne – und davon profitiert der Handel.“

„Hannover Mit(te) gestalten“ heißt der gut 400.000 Euro teure Dialog, für den ein Logo aus blauroten, eckigen Sprechblasen wirbt. Damit sich wirklich jeder einbringen kann, verbreiten 100 Botschafter die gute Sache. So viel Vertreter und Vertreterinnen umfasst der Beirat, den sich der Rat gewünscht hatte. Mindestens drei Mal werde das Gremium tagen, so die Erste Stadträtin. Die Zeitung Asphalt ist ebenso vertreten wie die City-Gemeinschaft oder die Immobilienwirtschaft.

Experimentierräume geplant

Das alles bleibt nicht bloße Theorie. Parallel zu Befragungen, Interviews und Workshops laufen Experimentierräume in zwei Innenstadtquartieren. Die sogenannten Reallabore sollen jeweils drei Wochen lang die Möglichkeit bieten, Flächen anders zu nutzen. Am 5. Juli beginnt der Versuch in der Altstadt im Bereich Schmiedestraße/Köbelinger Markt los. Am 30. August folgt das neue Kulturdreieck rund um Opernplatz, Schauspiel- und Künstlerhaus. Popup-Ausstellungen sind geplant, eine Bibliothek der Zukunft; die Kultureinrichtungen öffnen sich nach außen.

„Das ist eine Rückbesinnung auf die Idee der europäischen Stadt“, wirbt Vielhaber für die Form. Ziel des Projekts sei „ein neues Stadterlebnis“, sagte Onay. Für den notwendigen Autoverkehr werde man „pragmatische Lösungen finden“.

Auch der Roofwalk begeistert

Erste Ideen sollen im Herbst 2021 vorliegen und bis Ende 2021 bewertet sein. Die Umsetzung des Konzepts ist bis 2030 vorgesehen. „Das ist kein Ende“, sagt Onay. „Die Innenstadt wird sich immer weiter entwickeln.“ Beispielsweise durch neue Nutzung für das leer stehende Karstadt-Haus (noch nicht in Sicht), Spaziermöglichkeiten auf den Kaufhaus-Dächern (die Projektskizzen für den Roofwalk bewertet der Bund gerade) oder noch gar nicht bekannt gewordene Ideen für neue Wow-Effekte.

„Wir werden die Innenstadt nach vorn bringen“, verspricht Onay. „Ich habe da richtig Bock drauf.“

Von Vera König