Nordstadt

Nach 20 Jahren Stillstand gibt es Perspektiven für den düsteren Hochbunker in der Nordstadt. Projektentwickler Leif Wiedemann will den grauen Klotz im Inneren in eine moderne Bürolandschaft mit offenen Galerien verwandeln. Auf 3500 Quadratmetern Nutzfläche könnten bis zu 200 Büroarbeitsplätze entstehen, außerdem Konferenzräume und Lounges. Gedacht ist auch an eine Gastronomie im Erdgeschoss, einen Makerspace im Souterrain sowie Ausstellungsflächen. Und eine Kinderbetreuung. Eltern, die permanent im Gebäude arbeiten oder zu einer Besprechung kommen, könnten dann ihre Kinder mitbringen.

„Dieser Bunker ist ja auch ein Zeitzeugnis. Ich will, dass er halböffentlich zugänglich und damit erfahrbar wird“, sagt Wiedemann. Mit der Idee zur temporären Vermietung von Büroflächen und Werkstattplätzen will er Studenten, Start-ups sowie andere Firmen anlocken. Das Ganze läuft unter dem Projekttitel H11 Digital Campus Hannover, angelehnt an die Adresse des Überbleibsels aus dem Zweiten Weltkrieg an der Haltenhoffstraße 11.

Düsterer Bunker erinnert an den Krieg

Der Bunker in der Haltenhoffstraße macht jetzt noch einen düsteren Eindruck. Quelle: Katrin Kutter

Bisher steht das Äußere des Bunkers noch in starkem Kontrast zu den Hochglanz-Bildern der Ausbauentwürfe. Die rauchgeschwärzte Fassade ist mit Graffiti bemalt, Pflanzen haben das Gebäude erobert. Aktuell läuft aber bereits der Rückschnitt von Efeu, Bäumen und Büschen. Geplant ist, die schon vorhandenen Öffnungen in Dach und Fassade zu erweitern, damit mehr Licht eindringt. Nach der Reinigung der Betonfronten und teils Neubegrünung soll die Fassade später mit großen Fensterfronten einen freundlichen Anblick bieten. Hinten wird der Bunker um 7,5 Meter rückgebaut.

Dachgarten und helle Fassade geplant

So könnte der Bunker aussehen: Helle Fassade, große Fenster und ein Pavillon auf dem Dach. Quelle: bf projekte

Ein Clou ist ein Glaspavillon mit ein bis zwei Etagen, der auf dem Gebäude entstehen soll. Nach den bisherigen Plänen soll er fast die Hälfte der Dachfläche einnehmen und zur Straßenseite bündig abschließen, auf der anderen Hälfte ist eine Dachterrasse vorgesehen. Projektentwickler Wiedeman schwebt vor, dass dort auch öffentliche Veranstaltungen laufen. Im Inneren hat der Bunker vier Etagen mit recht niedrigen Decken. Sie werden teilweise entfernt, sodass Galerien und eine bessere Raumhöhe entstehen.

Offene Galerien und viel Glas sollen Licht in den Bunker bringen. Quelle: bf projekte

Für Wiedemann ist die Revitalisierung des Bunkers auch eine Art Herzensprojekt. „So ein Objekt mit Leben zu füllen ist eine Challenge. Es geht da um Leidenschaft.“ Fasziniert zeigt der 45-Jährige im Keller die Aufschrift „Operations-Raum“ an einer Wand. Das Nordstadt-Krankenhaus soll die Räume im Krieg während Bombardements genutzt haben. Die Patienten wurden möglicherweise über eine Rampe hereingerollt.

Eine komplette Entkernung oder gar ein Abriss kommen für Wiedemann nicht infrage, obwohl das wohl einfacher wäre. Die Außenwände sind zwei Meter dick? Dann stehen die Schreibtische halt in Nischen in den ausgefrästen Wandöffnungen.

Bisher wirkt der Bunker noch verwunschen. Kletterpflanzen haben ihn erobert. Quelle: Katrin Kutter

Bunker grenzt an einen Spielplatz

Der Bunker liegt direkt an einem Spielplatz, daneben gibt es auch einen Bolzplatz. Aus Sicht des Investors eine vernachlässigte Ecke. „Wir wollen das hier beleben und die Aufenthaltsqualität erhöhen.“ Das Bunker-Grundstück selbst ist mit rund 1250 Quadratmetern relativ klein. Die Projektgesellschaft will zwei kleinere Flächen hinter dem Gebäude für Parkplätze kaufen. Ein Teil der 18 Stellplätze soll für Carsharing dienen, Ladestationen für E-Autos und E-Bikes sind geplant. Die Zufahrt muss direkt am Gebäude entlangführen.

Ein öffentlicher Spielplatz grenzt direkt an den Bunker. Quelle: Katrin Kutter

Die Entwürfe sowie Planung und Entwicklung stammen von Wiedemanns Firma bf projekte (Bauforum Hannover GmbH). Eigentümer des Bunkers ist die H11 Projektgesellschaft, die neben Wiedemann den Mitinvestoren Patrick Müßel und Frederik Thies gehört. Die bisherigen Planungen sind mit der Stadt abgestimmt. „Wir wollen den Bauantrag im März 2022 zur Prüfung vorlegen“, sagt Architekt Mark Schüler vom Bauforum Hamburg. Wiedemann hofft auf einen Baustart 2023. Er rechnet mit vier Monaten Rückbau und einem Jahr Bauzeit.

Ausbau stockt seit 20 Jahren

Die Außenwände sind zwei Meter dick. Quelle: Katrin Kutter

Wiedemann hat den Bunker vor rund fünf Jahren gekauft. Die Ausbaupläne kamen allerdings wegen der schwierigen Lage zunächst nicht voran. Der Bunker schließt direkt an ein gründerzeitliches Nachbarhaus an, die Eigentümer hatten etliche Bedenken. Das hatte bereits den Vorbesitzer ausgebremst. Die Stadt hatte den Koloss Ende 2003 verkauft. Ideen für eine Nachnutzung gab es seitdem viele, von Studentenwohnungen bis zu Film- und Tonstudios.

Die Planer stellen die Pläne voraussichtlich am 21. März im Bezirksrat Nord öffentlich vor. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Neuen Rathaus.

Von Bärbel Hilbig