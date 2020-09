Hannover

Das war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Matthias Miersch, Vize der SPD-Bundestagsfraktion, hat sich auf seiner Sommertour reiflich überlegt, ob er im Bundestagswahlkreis 47 noch mal antritt. Seit 15 Jahren ist der Rechtsanwalt Abgeordneter. „Eine lange Zeit, eine große Ehre und auch ganz viel Verantwortung“, sagt er. Aber der Zuspruch gebe ihm Kraft.

In einer Mail an die Partei hat Miersch am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass sie auch 2021 mit ihm rechnen kann. „Wir stehen vor riesigen Herausforderungen – international und national“, schreibt er. „Für mich steht fest, dass diese Herausforderungen nur mit den „Genen“ und Rezepten der SPD gemeistert werden können. Nicht durch Polarisierung, sondern nur mit Empathie und Solidarität wird Zusammenhalt einer Gesellschaft funktionieren.“

Großer Ruf im Klimaschutz

Das Leib- und Magenthema des 51-Jährigen ist der Klimaschutz. Er will „dafür streiten, dass wir beim Umstieg in das Zeitalter der Erneuerbaren Energien noch schneller werden“. Sein Einsatz für ein Klimaschutzgesetz (vor zehn Jahren gefordert, im Dezember vom Bundestag beschlossen) hat ihm großes Renommee gebracht – und den Ruf, gerade in diesem Ressort ministrabel zu sein.

Miersch holte bei der Bundestagswahl 2017 47 Prozent der Erststimmen und damit 1,8 Prozentpunkte mehr als Maria Flachsbart. Die Tierärztin und Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kandidiert nicht wider. Sie wollte wohl gern, dass eine Frau in ihre Fußstapfen tritt. Aber es wird wohl ein Mann. Tilman Kuban (33), Bundesvorsitzender der Jungen Union, hat derzeit keinen Gegenkandidaten. Dass sich bis zur Delegiertenwahl am 18. November noch jemand findet, gilt als unwahrscheinlich.

Energiewende mit Innovationen

Der Mann aus Barsinghausen gilt bereits als Schwergewicht. Rhetorisch brillant, flotte Sprüche, teilweise populistische Parolen. „Ich will den Wahlkreis gewinnen“, sagte er der NP. Seine Positionen zum Klimaschutz, geäußert im Interview mit der Saarbrücker Zeitung: „Wir haben vielleicht zu lange den Themen Klimaschutz und Digitales zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Meine Generation will ihr Smartphone zweimal am Tag laden, in der warmen Wohnung Netflix gucken und nach ihrer Schulzeit oder später die Welt erkunden. Während andere das verbieten wollen, werden wir mit Innovationen die Energiewende schaffen und dafür sorgen, dass das erste CO2 freie Flugzeug aus Deutschland abfliegt.“

Wen die Grünen nominieren, steht erst Anfang 2021 fest. Roland Panter, strategischer Berater und Manager für Unternehmenskommunikation, hatte 2017 an Erststimmen 5,7 Prozent geschafft. „ich will mich wieder bewerben“, kündigte er auf NP-Nachfrage an.

Politisches Profil

Wer sich im Bundestagswahlkreis 47 durchsetzt, wird entscheidend mit das politische Profil seiner Partei bestimmen. Miersch steht für eine Abgrenzung zu schwarz-grünen Gedankenspielen. „Die wirklichen Herausforderungen sind weder durch Schwarz-Grün noch durch eine GroKo optimal anzugehen, sondern nur durch eine Mehrheit links der Mitte mit einer starken SPD.“

Kuban meint: „Wer mit der Union regieren will, braucht ein klares Bekenntnis zur Verfassung und zu ihren Organen.“ Die größte Schnittmenge der CDU sieht er mit den Liberalen.

Von Vera König