40,1 Prozent der Erststimmen – schon 2017 fuhr Hendrik Hoppenstedt im Wahlkreis 43 ein sattes Ergebnis ein. Auf Caren Marks ( SPD), schon damals Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, entfielen 33,1 Prozent. Der 56-Jährigen reichen 18 Jahre im Bundestag.

Mit der Nachricht, sie trete nicht wieder an, überraschte die studierte Geografin (geschieden, zwei erwachsene Kinder) schon im Juli vorigen Jahres die Partei. Mehr als zwei Jahrzehnte stand sie an der Spitze der SPD in der Wedemark. Doch auch das ist Geschichte.

Mehr Zeit für sich haben

Mehr Zeit für sich haben, nennt die Bundestagsabgeordnete als ihr Zukunftsziel. Noch fehlen ihr konkrete Pläne: „Was ich danach machen werde, darüber mache ich mir Gedanken, wenn es so weit ist.“

Der SPD blieb durch den früh bekannt gewordenen Entschluss, viel Zeit für die Suche. Doch nicht gibt es kein Ergebnis. Sechs innerparteiliche Bewerbungen liegen vor für den Wahlkreis, der Neustadt am Rübenberge, Wunstorf, Wedemark, Isernhagen, Burgdorf, Burgwedel, Langenhagen und Garbsen umfasst.

SPD sondiert noch

Im März wahrscheinlich fällt die Entscheidung, wer es mit Hoppenstedt aufnimmt: Tatjana Becker, 38 aus Langenhagen, Maria Engfer-Kersten, Maria (41, Gewerkschaftssekretärin und ebenfalls aus Langenhagen, Julian Kienast (24, Key-Account Manager und aus Burgwedel), Ahmet Kuyucu, (49, Burgdorf und Mitarbeiter im Jobcenter Region Hannover), Rebecca Schamber (44, Wedemark, wissenschaftliche Mitarbeiterin) sowie Hans-Georg Tillmann (68, Neustadt am Rübenberge, Rechtsanwalt).

Hoppenstedt kann die Kandidatenkür ganz gelassen sehen. Der einstige Bürgermeister der Stadt Burgwedel, 2011 mit mehr als 70 Prozent der Stimmen wieder gewählt) hat inzwischen ein Netzwerk, das Eindruck macht. 2013 zog er in den Bundestag ein, war drei Jahre später Vize des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Seit 2019 arbeitet Hoppenstedt noch intensiver für Kanzlerin Angela Merkel – als deren Staatsminister.

Botschaft heißt: Wirtschaft stärken

Der 48-Jährige weiß, welche Botschaft gerade in Corona-Zeiten ankommt. Diese: „Seit Jahrzehnten leben wir Deutsche in Frieden, Freiheit und relativem Wohlstand. Die CDU ist untrennbar mit dieser Erfolgsgeschichte unseres Landes verbunden.“ Und dann erwähnt er, dass in seinem Wahlkreis schon 176 Unternehmen mit Corona-Hilfsmitteln von mehr als 60 Millionen Euro unterstützt werden.

Ziel sei es, so Hoppenstedt, „nach den Lockerungen möglichst schnell und zielgenau die Wirtschaft wiederzubeleben und die Kaufkraft zu stimulieren“. Das kommt bei den meisten der 300.000 Menschen im Bundestagswahlkreis 43 gut an.

