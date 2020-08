Hannover

Ursula von der Leyen hat hier Platz gemacht. Durch ihre Wahl als Präsidentin der Europäischen Kommission ist der Bundestagswahlkreis 42 frei geworden für einen CDU-Kandidaten. Der Mann, dem das viele zugetraut hätten, hat abgewunken. Ratsherr Jesse Jeng verzichtet: „Ich habe echt mit mir gekämpft. Aber wer mehr Frauen in Parlamenten will, muss eigene Ambitionen zurückstecken.“

Jeng (32, verheiratet und Vater einer kleinen Tochter) verweist auf die drei anderen Bundestagswahlkreise in der Region. „Überall treten Männer an für die CDU.“ Deshalb sollte im Süden Hannovers unbedingt eine Frau aufgestellt werden.

Drei aus Bezirksräten

Gleich vier Politikerinnen wittern ihre Chance. Aus dem Bezirksrat Ricklingen meldet Juristin Keti Langrehr (44) Interesse an. Die gebürtige Georgierin ist Vorsitzende der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung. Aus dem Bezirksrat Mitte hat Diana Rieck-Vogt es ihr gleichgetan. Die gebürtige Berlinerin gilt als Powerfrau. Nur ein Jahr nach ihrem Partei-Eintritt schaffte sie 2016 den Sprung in den Bezirksrat.

„Das Ganze sportlich sehen“

Auch Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch (63) kann sich ein Engagement in Berlin vorstellen. Die Bezirksvorsitzende der Frauen-Union, studierte Landwirtin, ist Mitglied im Landesvorstand. Auf die Urwahl am 21. November ist sie gespannt: „Sehen wir das Ganze doch mal sportlich.“

Die größte Politikerfahrung bringt Kandidatin Nummer 4 mit: Honey Deihimi (45). Die gebürtige Wienerin wurde 2007 zur ersten Integrationsbeauftragten Niedersachsens benannt. Seit 2011 verantwortet sie das Referat „Gesellschaftliche Integration“ im Bundeskanzleramt. Expertise in den Themen Migration, Asyl und Integration sowie Erfahrung im Bereich der Inneren Sicherheit und Extremismusbekämpfung nennt Deihimi als ihr Plus. Ihr fehlt allerdings die Bekanntheit in Hannover.

Fahimi und Kindler treten an

Den Bundestagwahlkreis 42 hatte 2017 Yasmin Fahimi mit 33,7 Prozent der Erststimmen gewonnen. Die Gewerkschafterin und Ex-Generalsekretärin der SPD tritt wieder an. Bei den Grünen ist der Bundestagsabgeordnete Sven Kindler (35, verheiratet, zwei Kinder) gesetzt.

Von Vera König