Hannover

An den Kommunalwahlen in Niedersachsen am 12. September wollen neben SPD, CDU, Grünen, FDP, der Linken und der AfD 20 weitere Parteien teilnehmen. Darunter sind neben den „Friesen“, der HipHop-Partei auch die „Haie – Partei mit Biss“ vertreten, um nur eine knappe Auswahl des bunten Spektrums zu nennen.

Bei der Bundestagswahl Ende September treten sogar insgesamt 40 kleine Parteien neben den Etablierten an. Ursprünglich waren es sogar fast 80, doch für die Hälfte war bereits im Juli nach der Entscheidung des Bundeswahlausschusses Schluss. Die Jesuspartei gehörte etwa dazu, zugelassen wurde hingegen die „Europäische Partei Liebe“, die nicht nur einen staatlichen Zuschuss für Hochzeitsausstattung im Parteiprogramm hat, sondern auch nur noch Menschen mit Herz und voller Liebe in politische Ämter zulassen will.

Drei Studenten gründeten 2017 die pan-europäische Bewegung

In Hannover kämpft an diesem Sonnabend auch die Partei Volt Deutschland um den Einzug ins Parlament. Volt wurde als „Vox Europa“ vor vier Jahren von drei Studenten aus Italien, Frankreich und Deutschland als Reaktion auf den Brexit gegründet und ist aktuell in knapp 30 europäischen Ländern aktiv. Ihr Hauptanliegen ist eine tiefgreifende Reform der EU hin zu mehr europäischer Integration und einem föderalen Europa, Volt bezeichnet sich selbst als „erste paneuropäische Partei“. Auch die Themen Klimaschutz, Digitalisierung und Bildungsreform hat sich die Partei auf die Fahnen geschrieben.

Volt: Was zu kaufen oder was verbirgt sich hinter dem Namen?

Sorgen, zwischen den Großparteien unterzugehen, hat Volt-Mitglied Jan Meyer-Kamping (31) aus Hannover nicht: „Natürlich sind wir noch nicht sehr bekannt. Wenn wir mit unseren Plakaten wie auch an diesem Wochenende durch die Stadt ziehen, um dadurch mehr Aufmerksamkeit zu generieren, fragen uns manche Menschen, was wir verkaufen. Aber sobald man ins Gespräch kommt, erklärt, was unsere zentralen Anliegen und Themen sind, spüre ich eine große Offenheit und Interesse.“ Vor allem jüngere Wähler spricht Volt an, die besten Wahlergebnisse wurden bislang in Universitätsstädten eingefahren.

„ÖPNV fahren wie in Zürich“ steht auf einem der rund 900 violetten Plakate, die vor den Wahlen in der Stadt aufgehängt wurden. Wissenschaftsbasierte Politik nennt das Jura-Student David Altmann (22), der mit am Wahlprogramm in Hannover geschrieben hat. „Als Partei das zu machen, was Sinn ergibt. Ob nun beim Thema Klimaschutz, Flüchtlingspolitik oder Mobilität“, so Altmann. Eine Politik der guten Beispiele, ergänzt Meyer-Kamping: „Gute Ideen aus anderen europäischen Städten übernehmen, quasi von den Besten lernen.“

„Sind im Gegensatz zu dem Großen wendiger und frischer“

Dass Volt eine Kleinstpartei ist, hält Meyer-Kamping im Wahlkampf dabei sogar für einen Vorteil: „Wir sind im Gegensatz zu den Großen wendiger, frischer und definitiv unverbrauchter.“ So wie es schon unser Parteiname andeute, so Altmann: „Wir wollen neue Energie und Spannung in die Politik bringen.“ Außerdem hätten die Wähler in Deutschland viel zu lange das „geringste Übel“ gewählt, glaubt Meyer-Kamping: „Und was ist das Ergebnis? Dass die großen Parteien es bisher nicht geschafft haben, die wirklich wichtigen Themen anzupacken. Wie lange wollen wir denn noch warten, bis sich endlich etwas verändert?“

Dass sie tatsächlich in Land- und Bundestag einziehen, glaubt unter den gut 50 Volt-Mitgliedern in der Region wohl niemand wirklich. Altmann: „Aber wir werden uns durch diesen Wahlkampf verbessern, bekannter werden und damit unsere Chancen für die nächste Europawahl deutlich steigern.“

Belächelt wurden auch die Grünen in ihren Anfangszeiten

Eines eint wohl alle Kleinstparteien, auch Volt Deutschland: Am Anfang werden sie oft ignoriert, belächelt und unterschätzt. „Das wurden die Grünen anfangs auch. Ich hoffe aber, dass wir nicht erst in 40 Jahren unsere erste Kanzlerkandidatin stellen“, sagt Meyer-Kamping.

Von Britta Lüers