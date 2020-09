Bundestagswahl: Das sind Hannovers grüne Direktkandidaten

Hannover

So sieht Parteipolitik derzeit also aus: Mit Mundschutz und ausreichend Abstand trafen sich Montagabend rund 100 Parteimitglieder von Hannovers Stadtgrünen zur Mitgliederversammlung. Der Ort der Veranstaltung war coronabedingt ungewöhnlich. Die geräumige und ausreichend belüfteten „Skatehalle Gleis D“ wurde zum Ort der Wahl: Zwischen Halfpipes und Rampen stimmten 129 Mitglieder über die zwei grünen Direktkandidaten zur Bundestagswahl ab. Den Stift dafür hatten sie – ebenfalls coronabedingt – selbst mitbringen müssen.

Der Abstimmung gestellt hatten sich Sven-Christian Kindler und Swantje Michaelsen. Kindler ist bereits bundespolitisch erfahren. Seit 2009 ist der gebürtige Hannoveraner Mitglied des Deutschen Bundestages. Erhält er bei der Bundestagswahl 2021 ausreichend Stimmen, wäre es bereits seine vierte Wahlperiode. Der 35-Jährige ist haushaltspolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, unter anderem Vize-Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Mitglied beim BUND, Pro Asyl, der IG Metall und beim Bund der Pfadfinder.

Mit ökologischen Investitionen in den Wahlkampf

Im Wahlkreis 42 (südlicher Teil) muss er gegen Yasmin Fahimi ( SPD) antreten. Für die CDU hat Ursula von der Leyen Platz für vier Frauen gemacht, über die die Entscheidung noch aussteht.

In der Skaterhalle: Die Mitgliederversammlung der Grünen fand an einem für solche ereignisse nicht unbedingt prädestinierten Ort statt Quelle: Hottmann

Kindler wurde mit 70 Ja-, einer Neinstimme und vier Enthaltungen zum Direktkandidaten gewählt, zeigte sich sehr glücklich über das Ergebnis. Sollte er 2021 wieder in den Bundestag gewählt werden, will er sich für einen großen sozialökologischen Investitionsfonds stark machen, der Kommunen in Sachen Klima, Pflege, Bildung und Verkehrswende unterstützt.

Michaelsen will die feministische Verkehrswende für alle

Swantje Michaelsen wurde mit 53 Ja- und einer Neinstimme ins Wahlkampfrennen geschickt. Es wäre es die erste Amtszeit im Bundestag. Als Direktkandidatin hatte sie sich zuletzt 2017 den Bürgern zur Wahl gestellt. Die Wahl scheiterte, dafür ist sie seit 2017 in der Regionsversammlung aktiv, als verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Geboren wurde die 40-Jährige in Mainz, lebt seit 2012 in Hannover. Neben ihrem politischen Amt ist Geschäftsführerin des ADFC, engagiert sich seit Jahren für mehr Sicherheit für Radfahrer in Hannover.

Für dieses Thema wolle sie sich auch im Bund stark machen. „Wir brauchen eine feministische Verkehrswende“, sagte sie der NP. Bislang werde Verkehrspolitik vorrangig von und für Männer gemacht. „Wir brauchen aber mehr sichere Rad- und Fußwege und eine Mobilität für alle.“

Im Wahlkreis 41 (nördlicher Teil) tritt Michaelsen unter anderem gegen Maximilian Oppelt ( CDU) an. Für die SPD ist Stadt-Parteichef Adis Ahmetovic als Kandidat im Gespräch.

Von Simon Polreich