Hannover

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl in Deutschland – laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes werden im Bundesgebiet etwa 60,4 Millionen Deutsche wahlberechtigt sein. Zu den Wahlberechtigten gehören etwa 2,8 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler, ein Anteil von 4,6 Prozent an allen Wahlberechtigten. Wie wird gewählt? Wann ist der Stimmzettel ungültig? Welche Direktkandidaten stehen für die Wahlkreise der Region Hannover zur Wahl? Diese und weitere Fragen beantwortet die NP. Zudem erfahren Sie hier am Wahlabend live die Ergebnisse für die Wahlkreise in Hannover.

Wann öffnen die Wahllokale?

Die Wahllokale in der Region Hannover öffnen am 26. September, 8 Uhr, und schließen um 18 Uhr. Dazwischen könne Sie Ihre Stimme abgeben. Nach der Schließung der Wahllokale beginnt die Auszählung der Stimmzettel.

Wer darf wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Darf jemand anderes für mich wählen?

Das ist nicht möglich. Sie können Ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung ist verboten.

Wie wird gewählt?

Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird der oder die Wahlkreisabgeordnete im Wege der Direktwahl gewählt. Das Kreuz wird auf der linken Stimmzettelhälfte abgegeben. Mit der Zweitstimme, die auf der rechten Stimmzettelhälfte vergeben wird, wählt man die Landesliste einer Partei. Nach ihr errechnet sich, wie viele Sitze den Parteien im Deutschen Bundestag zustehen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie läuft die Stimmabgabe ab?

Im Wahllokal erhalten Sie vom Wahlvorstand einen Stimmzettel. Sie dürfen nur in der Wahlkabine wählen und müssen sicherstellen, dass Sie Ihre Stimme unbeobachtet abgeben. Auch dürfen Sie sich in der Wahlkabine nur alleine aufhalten und darin nicht fotografieren oder filmen. Nach der Wahl gibt der Wahlvorstand die Wahlurne frei, in die Sie Ihren Stimmzettel einwerfen.

Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Ungültig sind Stimmen bei der Bundestagswahl unter anderem, wenn keine oder mehr als zwei Stimmen abgegeben werden, der Wille des Wählenden auf dem Stimmzettel nicht zweifelsfrei erkennbar ist oder Zeichnungen – zum Beispiel statt einem Kreuz ein Smiley – oder Vorbehalte – zum Beispiel Ergänzungen, Gründe für Stimmabgabe – enthalten sind.

Werden Ungeimpfte bei der Wahl ausgeschlossen?

Nein. Eine Beschränkung auf Genesene, Geimpfte oder Getestete (3G) gibt es bei den Wahlen im Wahllokal nicht. Es solle jenseits der unbedingt notwendigen Regeln „keinerlei staatliche Maßnahmen geben, die das Wahlrecht irgendwie einschränken“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. „Es wird keiner von der Wahl ausgeschlossen.“

Was ist wegen Corona bei der Wahl zu beachten?

Im Wahllokal ist Maskenpflicht. Das gilt nicht nur für Wählerinnen und Wähler sondern auch für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sowie Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Erwachsene, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, eine Maske zu tragen - und dies mit einem Attest nachweisen können. Auch Kinder bis sechs Jahre, die zum Beispiel ihre Eltern ins Wahllokal begleiten, müssen keine Maske tragen.

In kleinen Wahllokalen kann der Zutritt aus Infektionsschutzgründen begrenzt werden, weshalb es am Wahltag dort zu Wartezeiten kommen kann. Zudem wird darum gebeten, dass jeder einen eigenen Stift mitbringt.

In Quarantäne – darf ich wählen?

Wenn Sie an Corona erkrankt sind oder sich in Quarantäne befinden dürfen Sie sich nicht ins Wahllokal begeben, dann müssen Sie per Briefwahl abstimmen. Sie haben dann die Möglichkeit, ihre Briefwahlunterlagen noch am Wahltag bis spätestens 15 Uhr bei der für Briefwahl zuständigen Stelle abholen zu lassen. Die abholende Person braucht dann eine Bevollmächtigung der Wählerin oder des Wählers. Der Wahlbrief muss dort bis spätestens 18 Uhr wieder abgegeben werden.

Welche Wahlkreise gehören zur Region Hannover?

Die Region Hannover umfasst insgesamt vier Wahlkreise – zwei für das Stadtgebiet und zwei für das Umland. Die Wahlkreise 41 und 42 sind Hannover Stadt I und II, die Wahlkreise 43 und 47 umfassen Hannover Land I und II.

Welche Stadtteile gehören zum Wahlkreis Hannover Stadt I?

Hannover Stadt I, das ist der Wahlkreis 41, umfasst den nördlichen Teil von Hannover. Zum Wahlkreis gehören Anderten, Bothfeld, Brink-Hafen, Burg, Groß-Buchholz, Hainholz, Heideviertel, Isernhagen-Süd, Kleefeld, Lahe, Ledeburg, Leinhausen, List, Marienwerder, Misburg-Nord, Misburg-Süd, Nordhafen, Oststadt, Sahlkamp, Stöcken, Vahrenheide, Vahrenwald, Vinnhorst, Zoo.

Welche Stadtteile gehören zum Wahlkreis Hannover Stadt II?

Hannover Stadt II ist der Wahlkreis 42. Zu dem gehören die Stadtteile Ahlem, Badenstedt, Bemerode, Bornum, Bult, Calenberger Neustadt, Davenstedt, Döhren, Herrenhausen, Kirchrode, Limmer, Linden-Mitte, Linden-Nord, Linden-Süd, Mitte, Mittelfeld, Mühlenberg, Nordstadt, Oberricklingen, Ricklingen, Seelhorst, Südstadt, Waldhausen, Waldheim, Wettbergen, Wülfel, Wülferode.

Wer sind die Direktkandidaten im Wahlkreis Hannover Stadt I?

Im Wahlkreis 41, Hannover Stadt I, stehen folgende Kandidaten für die Erststimme zur Wahl:

Maximilian Marius Oppelt (CDU), Rechtsanwalt

Adis Ahmetovic (SPD), Angestellter ö. D.

Katharina Johanna Wieking (FDP), Angestellte

Jörn Harald König (AfD), Dipl.-Ingenieur

Swantje Henrike Michaelsen (Grüne), Geschäftsstellenleitung

Hans-Herbert Ullrich (Linke), Arbeitspädagoge

Jens Manuel Bolm (Die Partei), Buchverleger

Corinna Günther (Tierschutzpartei), Immobilienfachwirtin

Ronald Rüdiger (Freie Wähler), Gesamtschullehrer

Reiner Budnick (Piraten), Rentner

Iko Paul Jonny Schneider (ÖDP), Bankkaufmann

Anke Nierstenhöfer (MLPD), Krankenschwester

Karl-Heinz Bader (die Basis), Facharbeiter i. R.

Wer sind die Direktkandidaten im Wahlkreis Hannover Stadt II?

Den folgenden Kandidaten können Sie im Wahlkreis 42, Hannover Stadt II, Ihre Erststimme geben:

Diana Rieck-Vogt (CDU), Journalistin

Yasmin Fahimi (SPD), Staatssekretärin a. D., Dipl.-Chemikerin

Knut Gerschau (FDP), Geschäftsführer

Reinhard Hirche (AfD), Techniker i. R.

Sven-Christian Kindler (Grüne), MdB, Betriebswirt

Parwaneh Tayabeh Bokah Tamejani (Linke), Sozialwissenschaftlerin

Juli Klippert (Die Partei), Geschäftsführer, Politiker

Robert Rouven Christian Wulff (Tierschutzpartei), Webdesigner

Dr. Andreas Hey (FREIE WÄHLER ), Geschäftsführer

Thomas Ernst Erich Emil Ganskow (Piraten), Industriekaufmann

Else Anne Käthe Kleffel (MLPD), Lehrerin

Niels Daniel Heinrich (die Basis), Dipl.-Ingenieur

Eduard Kirschmann (Die Humanisten), Autor

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Hannover Stadt I

Hier werden am Wahlabend live die Ergebnisse für den Wahlkreis 41 veröffentlicht – die Grafik aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Hannover Stadt II

Hier werden am Wahlabend live die Ergebnisse für den Wahlkreis 42 veröffentlicht – die Grafik aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis Hannover Land I?

Zum Wahlkreis 43, Hannover Land I, zählen folgende Städte und Gemeinden im Umland: Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis Hannover Land II?

Der Wahlkreis 47 umfasst die Städte und Gemeinden Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen (Deister).

Wer sind die Direktkandidaten im Wahlkreis Hannover Land I?

Für den Wahlkreis 43 wurden von den Parteien folgende Kandidaten vorgeschlagen:

Hendrik Hoppenstedt (CDU), MdB, Jurist

Rebecca Schamber (SPD), Dipl.-Juristin

Grigorios Aggelidis (FDP), Vermögensverwalter

Dietmar Friedhoff (AfD), MdB, Dipl.-Ingenieur

Jens Palandt (Grüne), Landschaftsarchitekt

Michael Braedt (Linke), Chemiker i. R.

Ýr Estrid Langhorst (Die Partei), Schauspieler

Jens Klingebiel (Tierschutzpartei), Kaufmann Büro- und Logistikmanagement

Olaf Engel (Piraten), IT-Systemelektroniker

Iris Krobjinski (die Basis), Kraftfahrerin

Mirco Zschoch (LKR), Kaufmann

Wer sind die Direktkandidaten im Wahlkreis Hannover Land II?

Für den Wahlkreis 47 wurden von den Parteien folgende Kandidaten vorgeschlagen:

Tilman Moritz Kuban (CDU), Rechtsanwalt

Matthias Miersch (SPD), Matthias Rechtsanwalt

Nadin Zaya (FDP), Studentin

Dirk Brandes (Afd), Verwaltungsangestellter

Simone Meyer (Grüne), Dipl.-Ing. Architektur

Thorsten Kuhn (Linke), Angestellter

Lisa-Marie Rosien (Die Partei), Studentin

Claudia Klitz (Tierschutzpartei), Rentnerin

Moritz Krienke (Freie Wähler), Verwaltungsbeamter

Uwe Gerhard Kopec (Piraten),Krankenpfleger

Eva-Maria Görres (die Basis), Musikerin

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Hannover Land I

Hier werden am Wahlabend live die Ergebnisse für den Wahlkreis 43 veröffentlicht – die Grafik aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Hannover Land II

Hier werden am Wahlabend live die Ergebnisse für den Wahlkreis 47 veröffentlicht – die Grafik aktualisiert sich in regelmäßigen Abständen.

Welchen Parteien stehen zur Wahl?

An der Wahl nehmen von den 54 zugelassenen Parteien letztendlich 47 Parteien teil. Dabei beteiligen sich die folgenden 40 Parteien mit Landeslisten an der Bundestagswahl 2021:

CDU

SPD

FDP

DIE LINKE

GRÜNE BÜNDNIS 90

AfD

CSU

FREIE WÄHLER

Die PARTEI

Tierschutzpartei

NPD

PIRATEN

ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei

V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

DiB – DEMOKRATIE IN BEWEGUNG

BP – Bayernpartei

Tierschutzallianz

MLPD – Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Gesundheitsforschung

MENSCHLICHE WELT

DKP – Deutsche Kommunistische Partei

Die Grauen

BüSo – Bürgerrechtsbewegung Solidarität

Die Humanisten

Gartenpartei

du. – Die Urbane. Eine HipHop Partei

SGP – Sozialistische Gleichheitspartei

dieBasis

Bündnis C

BÜRGERBEWEGUNG

III. Weg

BÜNDNIS21

LIEBE

LKR – Liberal-Konservative Reformer

PdF – Partei des Fortschritts

LfK – Partei für Kinder, Jugendliche und Familien

SSW – Südschleswigscher Wählerverband

Team Todenhöfer

UNABHÄNGIGE

Volt

Von Katharina Klehm