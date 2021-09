Hannover

Auf der Landesliste der SPD hat Matthias Miersch Platz 3 und Yasmin Fahimi Platz 8. Neuling Rebecca Schamber ist auf 22 gesetzt, Adis Ahmetovic auf 29. Die beiden Letztgenannten müssten ihre Wahlkreise direkt gewinnen.

Bei der CDU ist Hendrik Hoppenstedt das Zugpferd. Tilman Kuban dürfte mit Platz 7 noch gute Chancen haben. Ob die Listenplätze 15 mit Maximilian Oppelt und 16 mit Diana Rieck-Vogt ziehen, ist ungewiss. Die Landtagsabgeordnete Mareike Lotte Wulff, die um ein Direktmandat in Hameln-Pyrmont-Holzminden kämpft, steht auf Platz 9.

Überhangmandate sicher

Vieles hängt von den Überhangmandaten ab. Sie entstehen, wenn eine Partei bei der Wahl zum Bundestag mehr Direktmandate über die Erststimmen erhält, als ihr Sitze im Bundestag gemäß der Anzahl der Zweitstimmen zustehen. Dann würde sich der Bundestag sich über die vorgesehene Anzahl von 598 Mandate hinaus erweitern. Dieses Szenario gilt als sicher.

Auch wenn sie ihren Wahlkreis nicht direkt gewinnen sollten, haben bei den Grünen Sven-Christian Kindler mit Platz 2 und Swantje Michaelsen mit Platz 11 hervorragende Aussichten. Der ehemalige Verdi-Chef und frühere städtische Personaldezernent Frank Bsirske, der zu Hause in der Region Hannover ist, steht auf Platz 6. Er tritt an in Helmstedt-Wolfsburg.

FDP setzt auf Gerschau

Unabhängig von den Überhangmandaten kann sich die im Bundestrend erstarkte FDP wahrscheinlich auf Bundestags-Newcomer Knut Gerschau (60) freuen. Der hannoversche Unternehmer, früherer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung, hat Listenplatz 5 und ist Direktkandidat im Wahlkreis 42.

Wenn die AfD das Ergebnis von 2017 halten kann (9,1 Prozent), dürften der Hannoveraner Jörn König mit Listenplatz 5 und der Betriebswirt Dirk Brandes aus Langenhagen in den Bundestag einziehen. Schaffen wird das auf jeden Fall der einstige Drei-Sterne-General Joachim Wundrak mit Platz 1. Er hatte 2019 für den Posten des Oberbürgermeisters in Hannover kandidiert, aber nur 4,6 Prozent der Stimmen erhalten.

Dehm hat Platz 5

Bei den Linken ist spannend, ob es Diether Dehm mit Listenplatz 5 schafft. Dem Deutschen Bundestag gehörte der Musikproduzent, Liedermacher und Politiker 1994 und seit 2005 wieder an. Mit Überhangmedien könnte es vielleicht für eine Neuauflage in der Volksvertretung in Berlin reichen.

Von Vera König