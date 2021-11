Hannover

Und plötzlich ist er laufend im Fernsehen, in Zeitungen, Magazinen und sozialen Medien. Plötzlich wird er zur besten Sendezeit in „Berlin direkt“ nach dem Stand der Ampel-Verhandlungen befragt und wo für ihn die roten Linien sind. Oder vielleicht doch besser die grünen. Denn der junge Mann aus Hannover, Timon Dzienus (25) ist in einer politisch sehr spannenden Zeit zum Bundessprecher der Grünen Jugend gewählt worden. Einer, der nun die zwei Stunden mit der Presse im Café Mezzo von seiner knappen Zeit abknapsen muss. Denn Bundessprecher der Jugendorganisation von Bündnis 90/Die Grünen zu sein, bedeutet, einen ehrenamtlichen Full-Time-Job zu haben.

Wenn man bereits als Zehnjähriger politische Leidenschaften entwickelt, obwohl Politik für die Eltern kein Thema ist, dann muss man vielleicht auch einen solchen Weg einschlagen. In einem schulischen Fragebogen antwortete Timon zum Thema, wie er über Deutschland denke: „Ein Land mit 4,3 Millionen Arbeitslosen. Es ist ein armes Land. Aber sonst finde ich es gut.“ Nächste Frage: Was würde er tun, wäre er Bundeskanzler: „Kindergeld, Elterngeld und Mehrwertsteuer erhöhen, jedem Menschen einen Arbeitsvertrag geben.“

Politische Agenda: Da war Timon Dzienus gerade einmal zehn Jahre alt. Mit 25 Jahren ist er Bundessprecher der Grünen Jugend. Quelle: Rückerl Petra

Dzienus muss hier grinsen, während er mit Genuss sein Landbrot mit Spiegelei auf Bio-Schinken verdrückt. „Die dreiprozentige Mehrwertsteuererhöhung würde ich jetzt nicht mehr fordern, das trifft ja wieder die Falschen.“ Und was ist mit der Kanzler-Frage? „Ich glaube, es nicht gut, wenn man sich solche Ziele setzt. Jedes Amt, jedes Mandat ist nur Mittel zum Zweck, weil man etwas verändern will.“ Reizt es ihn wirklich nicht, dass er das als Kanzler könnte? „Bundeskanzler ist nicht mein Ziel.“ Aber auch nicht unvorstellbar, lässt er mit sich über die Formulierung verhandeln.

Kein Veganer oder Vegetarier: Timon Dzienus will will dennoch, dass gegen den Klimawandel weniger Fleisch produziert wird. Quelle: Rückerl Petra

Aber erst einmal muss man schauen, was den damals Zehnjährigen aus Lemwerder getrieben hatte, politische Forderungen zu stellen. Seine Eltern leben getrennt, er wächst mit zwei älteren Geschwistern großteils bei seiner Mutter auf, die die Familie mit Aushilfsjobs über Wasser hält. Und ihren Jüngsten immer unterstützt, auch wenn Politik für sie kein Thema ist. Auch für Timons Kumpels und Fußballkameraden - er spielt Linksaußen und im Sturm - ist die Politik in Hannover und Berlin weit weg. Doch der Klimawandel ist bereits Thema. „Wenn das so weitergeht, steht die Wesermarsch in 40 Jahren komplett unter Wasser.“

Mit der schwarz-gelben Politik ab 2009 und daraus folgenden Ungerechtigkeiten hadert Timon sowieso. Und so lauscht der Pubertierende auf NDR Info politischen Debatten und Talk-Shows. „Ich weiß nicht, woher ich das hatte, ich fand es spannend.“

Als Pubertierender in die Politik

So spannend, dass er mit 13 Jahren der Grünen Jugend beitritt, dann der grünen Partei, sich zusätzlich erst im Stadt-, dann Kreis- schließlich Landesschülerrat engagiert. Woher nahm er die Chuzpe, sich in dem Alter mit einer politischen Agenda zu stellen? „Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich so klein bin, da braucht man ein dickes Fell“, sagt der „etwas über“ 1,60 große Grüne lächelnd. Da helfe Schlagfertigkeit, wenn man gehänselt werde. Und auch der Schlagabtausch mit Lehrpersonal übt. „Es gab auf dem Gymnasium in Delmenhorst ganz coole Politik-, Geschichts- und Religionslehrer, mit denen man diskutieren konnte.“

2016: Der 16-jährige Timon Dzienus engagiert sich im Landesschülerrat. Quelle: Rainer Surrey

Kein Wunder, dass er sich nach dem Abi mit 18 Jahren nach Hannover begibt, um hier Politikwissenschaften zu studieren. Seine Bachelorarbeit, Thema: das „Niedersächsische Polizeigesetz“, hat er geschafft. Übrigens mit Unterstützung des damaligen innenpolitischen Grünen-Sprechers im Landtag, Belit Onay. Der Master wird noch etwas warten müssen, für das Studium ist gerade keine Zeit. Auch für Timon Dzienus hat der Tag nur 24 Stunden.

Die Frage nach der Gerechtigkeit

Die Gerechtigkeitsfrage treibt ihn auch in Hannover nach wie vor um. Und an. „Das Klimathema hat ganz viel mit der Gerechtigkeitsfrage zu tun“, sagt er. Unbezahlbare Mieten, ungerechte Vermögensverteilung, die soziale Spaltung und der beschämende Umgang Europas mit geflüchteten Menschen sind seine Themen. Der junge Mann mischt mit bei der Seebrücke, fischt mit Mitstreitern weggeworfene Lebensmittel aus Containern, ist Redner auf Fridays-for-Future-Demos und organisiert Protestaktion gegen Rechtsradikale. Das macht ihn für einige zum „grünen Hardliner“, wie Bild schreibt. „Von Bild und Welt bekämpft zu werden, ist ja schon eine Ehre“, sagt er dazu lächelnd.

2018 im Pavillon: Timon Dzienus organisiert mit anderen das Bündnis gegen das neue niedersächsische Polizeigesetz und Demos gegen Rechtsradikale. Quelle: Katrin Kutter

Auch wenn er jetzt sehr oft in Berlin ist, weil die Grüne Jugend zu Fraktionssitzungen und anderen Gremien der Grünen eingeladen wird und er außerdem den Ampel-Verhandlern auf die Finger schaut, mag er Hannover nicht missen. „Ich begreife die Leute nicht, die Hannover langweilig finden. Das ist eine so tolle Stadt“, sagt der Werder-Bremen-Fan. Ok, ein paar weniger Autos, noch mehr Grün, eine noch bessere Anbindung mit Öffis ans Land wären noch schöner, findet der 25-Jährige, der nie den Führerschein gemacht hat. „In Hannover kann man prima alles mit dem Fahrrad machen, für weitere Strecken fahre ich einfach gern mit der Bahn“, sagt der Bahncard100-Besitzer, 2. Klasse. Auch hier tut sich eine Gerechtigkeitsfrage auf: „Warum soll es eine Erste Klasse geben, wenn es Leute gibt, die in der zweiten Klasse auf dem Boden sitzen müssen?“

Die Grüne Jugend als Machtfaktor

Grünes Licht zu solchen und anderen Fragen wird die Grüne Jugend geben können, wenn sich die Ampel in Berlin auf einen Koalitionsvertrag geeinigt hat und die Basis befragt. „Wir werden dann eine Empfehlung abgeben“, sagt er und erinnert an die fast 20.000 Mitglieder der Grünen Jugend. Das sei ein eigener Machtfaktor. „Wir stimmen nur zu, wenn sich spürbar etwas verbessert für die Menschen und fürs Klima.“

grüne-Jugend-Spitze: Timon Dzienus und Sarah-Lee Heinrich. Quelle: Kay Nietfeld

Sofortmaßnahmen wie ein Mietmoratorium oder eine schärfere Mietpreisbremse, den Kohleausstieg 2030, die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und eine andere Verkehrspolitik müsse schon sein. „Wenn man eine Maßnahme wie Tempolimit ablehnt, dann musss anderes eben schärfer ausfallen.“ Es sei widersinnig, „dass man zehn Milliarden Euro in neue Autobahnen verbuddeln will, während Bus und Bahn auf dem Land leer ausgehen“. In Lemwerder fahre sonntags kein Bus, „aber für unwirtschaftliche und klimaschädliche neue Autobahnen soll Geld da sein“. Sagt der Junge aus Lemwerder.

Von Petra Rückerl