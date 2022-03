Bundespolizei verhaftet vier Straftäter im Hauptbahnhof Hannover

Hannover

Die Bundespolizei hat am Wochenende vier Straftäter verhaftet. Bereits am Freitagmittag kontrollierten die Beamten einen Georgier (37) im Hauptbahnhof Hannover. Dabei stellten sie fest, dass er nach einer Ausweisung mit einer Wiedereinreisesperre belegt war. Er sei verhaftet worden, teilte Kevin Müller, Sprecher der Bundespolizei Hannover, am Montag mit.

Am Sonnabend gegen 01:30 Uhr wurde ein Mann aus Ronnenberg (36) ohne Mund-Nasen-Bedeckung im Hauptbahnhof angetroffen. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Er sei wegen Erschleichens von Leistungen, Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Beleidigung zu elf Monaten Haft verurteilt worden. Er sei ins Gefängnis gebracht worden, erklärte Kevin Müller.

Am selben Tag um 19:45 Uhr verhaftete eine Streife einen Mann (59) Hannover. Er sei wegen Erschleichens von Leistungen zu 60 Tagen Haft verurteilt worden.

Nur drei Stunden später wurde ein Rumäne (57) kontrolliert. Er hatte Passanten belästigt. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Demnach wurde er zu einer Haftstrafe von 40 Tagen verurteilt, davon müsse er noch 33 Tage absitzen.

Von Thomas Nagel