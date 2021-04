Bundespolizei sucht mit Fotos nach einem von drei Kupferdieben

Hannover

Viermal drangen Diebe zwischen April und Dezember vergangenen Jahres in das Materiallager der Bahn in der Hagenstraße (Mitte) ein. Dabei ließen sie Kupfermaterialien im Wert von fast 50.000 Euro mitgehen. So erbeuteten sie etwa zwischen dem 17. und dem 19. Juli vergangenen Jahres unter anderem 450 neue sogenannte Preß-Abzweig- beziehungsweise Einspeisklemmen aus Kupfer. Der Wert der Beute damals: insgesamt 24.000 Euro. Wegen des Gewichts von rund 300 Kilogramm vermuteten die Fahnder, dass die Täter entweder mit einem größeren Fahrzeug angerückt waren, oder mehrmals mit einem kleineren.

Das Lager ist gesondert umzäunt und gesichert, aber nicht permanent bewacht. Weshalb die Diebstähle auch oft erst lange nach den Einbrüchen bemerkt worden waren. „Es handelt sich um mindestens drei unbekannte Täter“, so der Sprecher der Bundespolizei, Martin Ackert. „Von einem jungen, männlichen Täter liegen deutliche Aufnahmen vor.“ Diese Fotos werden nun auf Anordnung des Amtsgerichts veröffentlicht.

Die Bundespolizei hofft bei der Fahndung auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise auf die abgebildete Person oder ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/303 65-0 zu melden.

Von Andreas Krasselt