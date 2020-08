Bundespolizei nimmt in Hannover Intensiv-Täter (22) fest

Hannover

Ein Obdachloser (22) ist am Mittwoch im Hauptbahnhof Hannover festgenommen worden. Gegen den Intensiv-Täter, der der Bundespolizei aus bereits 34 Strafverfahren bekannt ist, soll es ein beschleunigtes Verfahren geben.

Polizisten hatten den jungen Mann am frühen Mittwochmorgen wegen einer Schwarzfahrt aus der S-Bahn geholt. Bereits am Vorabend war er innerhalb von zwei Stunden zweimal festgenommen worden, weil er in einem Geschäft Alkohol gestohlen hatte. Außerdem wurde der 22-Jährige wegen vier weiterer Straftaten zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

Anzeige

Jetzt reichte es den Beamten: In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den gebürtigen Peiner soll es nun ein beschleunigtes Verfahren geben.

Von Britta Mahrholz