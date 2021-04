Hannover

Liegt es an der Corona-Pandemie? Immer öfter muss die Bundespolizei ausrücken, um spielende Kinder von oder aus der Nähe von Bahngleisen zu holen. Ob dies daran liegt, dass die Kinder zu viel freie Zeit haben, weil sie nur jeden zweiten Tag in die Schule müssen, und die Eltern mit der Beaufsichtigung überfordert sind, bleibt Spekulation. Einen Corona-Effekt sieht Bundespolizeisprecher Detlef Lenger aber deutlich: „Wir können durch die Pandemie viel seltener für Präventionsunterricht in den Schulen unterwegs sein“, sagt er. „Die reale Begegnung mit den Polizisten fehlt.“

Allein in den vergangenen vier Wochen mussten die Beamten im Bereich der Bundespolizeiinspektion Hannover, die allerdings bis nach Helmstedt reicht, zehnmal wegen spielender Kinder im Gleisbereich ausrücken, dreimal davon in Hannover. „Meist verständigen uns die Lokführer“, erklärt Lenger. Gefahr bestehe schon, wenn die Kinder nur in Gleisnähe gesehen würden. Sie könnten schließlich vor oder nach dem Zug die Schienen betreten.

Schüler auf Bahnbrücke unterwegs

In Barnten (Kreis Hildesheim) seien sie aber einmal auch direkt von einer Schule alarmiert worden. „Da waren mehrere Kinder auf einer Bahnbrücke unterwegs“, berichtet Lenger. Die Beamten nutzten die Situation aus, um anschließend sofort ein wenig Aufklärung im Unterricht zu betreiben. „Ein Viertklässler kam danach auf mich zu und sagte, dass er gar nicht gewusst habe, wie gefährlich das sei“, so Lenger. „Ältere Mitschüler hätten ihn dazu überredet.“

Das zeige, wie wichtig die Prävention sei, die nun coronabedingt an den Schulen zu kurz komme. Daher hat die Bundespolizei für kommende Woche eine Präventions-Hotline eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0511/676 75 555 55 können Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie andere Interessierte am kommenden Donnerstag, dem 22. 4., von 10 bis 16 Uhr Tipps erhalten, wie sie Kinder vom Bahngleis fernhalten können, und gemeinsam mit den Beamten Lösungsmöglichkeiten entwickeln.

Einsätze kommen Eltern teuer zu stehen

Das dient nicht nur der Sicherheit der Kinder. Denn die Einsätze der Bundespolizei sollen nicht dem Steuerzahler zur Last fallen. Können die Verursacher ermittelt werden, was meist der Fall sein dürfte, werden die Eltern zur Kasse gebeten. Selbst bei einem kurzzeitigen Einsatz, bei dem auch ein Hubschrauber beteiligt sein kann, summieren sich die Kosten schnell auf einen hohen fünf- bis sechsstelligen Betrag.

Von Andreas Krasselt