Hannover/Göttingen/Salzgitter

Beamte der Bundespolizeidirektion haben in den vergangenen Tagen an mehreren Orten in ihrem Zuständigkeitsbereich vier gesuchte Straftäter und einen flüchtigen JVA-Häftling festgenommen. Der Strafgefangene wurde in einem ICE von Göttingen nach Hannover entdeckt. Der 21-jährige Mann fiel auf, weil er mit einem ungültigen Niedersachsen-Ticket unterwegs war. Eine Kontrolle ergab, dass der Mann aktuell eine Haftstrafe im offenen Vollzug wegen Diebstahls absitzt – am Dienstag war er aber nicht zur JVA zurückgekehrt. Die Beamten verhafteten den Mann im Zug und brachten ihn nach Ankunft in Hannover zur die Wache der Bundespolizei. Von dort ging es im Anschluss auf direktem Weg ins Gefängnis.

24-Jähriger muss 50 Tage ins Gefängnis

Am Montag und Dienstag gingen den Bundespolizisten zudem vier gesuchte Straftäter ins Netz. Bereits Montagmittag fiel ein 24-Jähriger ohne Ticket in Göttingen auf. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit zwei Haftbefehlen wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Der wohnsitzlose Mann sitzt nun seine Strafe von 50 Tagen im Gefängnis ab.

Drei Haftbefehle gegen 34-Jährige aus Salzgitter

Am Montagabend wurde eine 34-Jährige in Salzgitter verhaftet. Gegen sie lagen drei Haftbefehle vor. Sie wurde bereits zwei Mal rechtskräftig wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt und hatte die Restfreiheitsstrafe von 24 Tagen nicht angetreten. Zudem lag gegen die Frau aus Salzgitter ein Untersuchungshaftbefehl vor. Die 34-Jährige sitzt nun ebenfalls im Gefängnis.

Am späten Dienstagnachmittag wurden innerhalb von 20 Minuten gleich zwei Männer verhaftet. Ein 33-Jähriger aus Salzgitter war im April wegen mehrfachen Betrugs verurteilt worden und hatte die Freiheitsstrafe von 55 Tagen nicht angetreten. Die Beamten erwischten ihn in Salzgitter-Lebenstedt und brachten ihn ins Gefängnis.

Dieb aus Langenhagen kommt hinter Gitter

Ein 41-Jähriger wurde im Hauptbahnhof Hannover von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus Langenhagen wegen Diebstahls zu 60 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Auch er sitzt die Strafe nun hinter Gittern ab.

Von Manuel Behrens